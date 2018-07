La 61e fête des moutons a battu son plein à Gemmi

Le col de la Gemmi, entre Berne et le Valais, a accueilli dimanche la 61e fête des moutons. Près de 700 ovins ont été réunis au moment de la distribution du «Gläck», un mélange de céréales dont raffolent les animaux.

Les visiteurs ont pu se rendre au col dès les premiers rayons du soleil. Les plus matinaux ont pu apprécier un petit déjeuner de bergers avant d'assister à la traditionnelle messe au bord du lac de Dauben. Les ovins ont été nourris après l'office religieux.

Si les moutons constituent l'attraction de la journée, ils n'en sont pas les seuls acteurs. Cette fête se veut aussi un hymne au folklore avec des lanceurs de drapeau, une épreuve de tir à la corde entre les représentants bernois et valaisans, le tout en musique.

La Fête des moutons est une rencontre amicale entre Valaisans et Bernois de l'Oberland. De nombreux agriculteurs et bergers des deux versants du col s'y retrouvent. Les échanges se font autour de raclettes, de saucisses et de viande séchée. La manifestation a été organisée pour la première fois en 1957 par des bergers valaisans afin de marquer la moitié de la saison à l'alpage. Les moutons redescendent dans la vallée mi-septembre. Depuis 1958, l'événement est organisé conjointement par les éleveurs valaisans et bernois. (ats/nxp)