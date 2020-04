La Chaîne du Bonheur poursuit sa collecte de dons

La Chaîne du Bonheur mènera une journée nationale de solidarité jeudi prochain, conjointement avec la SSR et avec le soutien de certains médias. Elle récoltera des dons afin d'aider les personnes que le coronavirus a mises dans le besoin.

La collecte, lancée le 23 mars, a permis pour l'heure de récolter 16,1 millions de francs de dons, indique jeudi la Chaîne du Bonheur. Sur ce montant, deux millions ont déjà été attribués pour l'aide immédiate à Caritas et à la Croix-Rouge, ainsi que 500'000 francs chacune à quatre autres organisations spécialisées.

Par ailleurs, plus de 30 autres organisations locales ou régionales actives dans l'aide alimentaire ont soumis des projets pour financement. L'aide peut ainsi s'étendre de manière à toucher largement les personnes qui passent à travers les mailles du filet social, relève la fondation.

Personnes démunies

En raison de la pandémie, les victimes de violences domestiques se retrouvent dangereusement exposées en ces temps de confinement, note la Chaîne du Bonheur. Pour les sans-abri, ce sont de nombreuses structures qui ont été fermées.

Les écoles spécialisées et les ateliers protégés encadrant les enfants et les adultes handicapés ont également fermés. Les travailleurs précaires ont eux perdu leurs petits emplois et se retrouvent sans argent ni protection sociale.

La collecte extraordinaire de la Chaîne du Bonheur culminera jeudi prochain lors de la journée de solidarité. Ce jour-là, la fondation aimerait «porter haut le flambeau de la solidarité dans les quatre régions de la Suisse et démontrer à quel point la Suisse est unie dans cette épreuve». Les détails de la journée seront communiqués la semaine prochaine. (ats/nxp)