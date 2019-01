La Confédération cherche un testeur senior en pénétration

L’annonce d’emploi a fait sourire le conseiller national Marcel Dobler (PLR/SG). Il faut dire qu’elle titille la curiosité de prime abord avec son titre choc. La Confédération suisse cherche officiellement et publiquement... un testeur senior en pénétration. Ouille. L’Administration fédérale aurait-elle des velléités de se lancer dans le contrôle qualité du marché du sexe? Cela serait étonnant. Les services du parlement, très collet monté, n’avaient pas hésité il y a quelques années à écarter une secrétaire qui se photographiait topless au bureau et postait des vidéos très explicites de ses ébats sur internet.

Alors que va faire concrètement ce testeur ou cette testeuse puisque le job est ouvert aux femmes? Rien de très physique. Il ou elle va pianoter sur des claviers et avoir les yeux rivés sur les écrans. Et l’important se trouve dans la tête. Le candidat doit avoir un master en sciences de l’informatique et avoir une expérience dans le domaine des intrusions informatiques et du hacking éthique. Il ne s’agit donc pas d’être un gland en informatique mais au contraire une bête en cyberdéfense.

Romands accueillis à bras ouverts

C’est la Base d’aide au commandement de l’armée suisse qui recrute ce nouveau membre des forces armées. Luana Stalder, conseillère aux ressources humaines, nous confirme que le poste est toujours ouvert. Combien de candidats ont déjà postulé? Secret défense. Les Romands étant sous-représentés dans cette unité administrative, ils seront accueillis à bras ouverts. Testeurs romands expérimentés en pénétration, dévoilez-vous!

(24 heures)