La Fête de la Danse a attiré 90'000 personnes

Environ 90'000 personnes ont participé à la 14e Fête de la Danse de vendredi à dimanche, soit le même nombre que l'année dernière. La manifestation a investi 36 villes suisses avec 450 représentations.

Cette édition a été marquée par le retour du Jura dans la programmation. Avec le projet participatif transfrontalier JONCTION, les Bruntrutains et les habitants du Territoire de Belfort (F) ont réalisé une oeuvre collective à l'occasion de la réouverture de la ligne de train Belfort-Dielle-Bienne.

A Lausanne, le parcours sonore Palimpsest a permis d'explorer les potentiels poétiques du langage audiodescriptif. Réunies au sein d'une application pour téléphone, des pièces sonores inviteront à une promenade. Un guide touristique proposera aussi une visite de la ville avec la danse pour fil conducteur.

A Genève, la danse s'est emparée de l'Abri, un lieu enfoui dans les murs de la vieille-ville. De jeunes artistes ont guidé le public à travers les recoins de ce bunker. A Fribourg, il a été notamment question de performance avec des chaises. Des danseurs ont créé des pyramides et des formes. L'aide du public a été indispensable pour réaliser ces montages.

Les Neuchâtelois ont donné carte blanche à leurs danseurs de talents partis en compagnie autour du monde. Ils sont revenus au bercail le temps d'une soirée à l'auditorium de la Haute école de musique. La Compagnie Synergie a proposé Dream, un spectacle dans lequel trois jeunes artistes évoluent dans un monde surréaliste inspiré de la musique de Bob Dylan.

Danse urbaine

Enfin, vu le succès de la première édition de 2018, le Swiss Battle Tour a repris du service pour cette 14e édition. Cette compétition de danse urbaine s'est déroulée à travers toute la Suisse et les finalistes se sont affrontés à Fribourg. Différentes catégories étaient au programme comme le popping, le hip-hop, le battle kidz et le all style.

La Fête de la danse a été lancée en 2006 à Zurich à l'occasion de la Journée mondiale de la danse. Cet événement, qui a pris de l'ampleur année après année, fédère un public très diversifié. Les organisateurs misent de plus en plus sur la conquête des espaces publics pour confronter, séduire ou surprendre les passants. La 15e édition de la Fête de la Danse se tiendra du 14 au 17 mai 2020. (ats/nxp)