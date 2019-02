La Main Tendue toujours plus sollicitée en 2018

La Main Tendue (143) a reçu 241'359 appels en 2018. C'est 8,6% de plus que l'année précédente. Le nombre de contacts sur internet a lui augmenté de 11,8%.

Les 640 bénévoles de la Main tendue répartis dans douze postes régionaux «couvrent un besoin croissant». Les sept antennes de Suisse alémanique ont augmenté leurs capacités et ont connu une croissance des appels de 12%, a indiqué lundi l'association.

Les appels des hommes ont légèrement diminué en 2018. Ils représentent 31,6% du total (33,2% en 2017). Depuis très longtemps, environ deux fois plus de femmes que d'hommes sollicitent le soutien du 143. Le rapport un tiers/deux tiers «est assez constant».

La grande majorité des personnes qui appellent sont «d'âge moyen et plus âgées». Moins de 1% n'a pas encore 18 ans et environ un cinquième a plus de 65 ans.

Souffrance psychique

Environ 80% des conversations ont lieu avec des personnes qui ont appelé à plusieurs reprises. La souffrance psychique (25,8% des appels) est le sujet le plus souvent abordé, suivie par la gestion du quotidien (22,1%). Environ 17% des conversations ont porté sur des sujets relationnels et 10% sur la solitude.

Sur internet, la Main Tendue a recensé 6884 contacts, soit une hausse de 11,8% (deux tiers de tchat et un tiers de mails). La demande n'a pas cessé d'augmenter ces dernières années, constate l'association.

Public «beaucoup plus jeune» en ligne

L'aide en ligne est utilisée par un public «beaucoup plus jeune». Seulement 10% des utilisateurs avaient plus de 40 ans. Parmi les sujets abordés sur internet, le suicide représente environ 7% de tous les contacts, soit beaucoup plus que par téléphone (1,4%).

La Main Tendue est une association à but non lucratif, apolitique et de confession neutre. Elle est certifiée par Zewo. Elle se finance à 40% avec des contributions institutionnelles et à 60% avec des dons. Le service est gratuit, anonyme et disponible 24 heures sur 24. (ats/nxp)