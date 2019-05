La Poste fête les 50 ans du premier alunissage

Poste Deux ans après la mort du père de la révolution cubaine, la Poste cubaine sort un timbre avec son portrait. Plus...

La Poste La Poste commémore les 75 ans de l'Aide Suisse aux Montagnards en sortant un timbre. Plus...

Suisse Annoncée en été, la hausse des tarifs du courrier postal n'a pas été confirmée par la directrice de l'ex-régie fédérale. Plus...

Recherche Un timbre épidermique cliniquement testé a donné des résultats encourageants contre l'allergie à l'arachide. Plus...

Irlande Un tampon avec le portrait du révolutionnaire argentin fait un véritable tabac et s'est déjà écoulé à plus de 100'000 exemplaires. Plus...