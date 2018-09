La Poste lâche 205 millions pour regagner la confiance

Les dates-clés du scandale et de ses ramifications

5 février 2018

L’Office fédéral des transports révèle que CarPostal a indûment encaissé 78 millions de fonds publics entre 2008 et 2015. Principaux lésés: les cantons. Le scandale fait tomber le patron de CarPostal. Le montant pourrait dépasser 100 millions en comptant les années 2016 et 2017. Une enquête interne est lancée.



27 février

Doris Leuthard confie une procédure pénale administrative contre La Poste à FedPol. Le Contrôle fédéral des finances et l’Administration fédérale s’emparent aussi du dossier.



14 mars

Un débat urgent est organisé au parlement. Urs Schwaller, président du conseil d’administration de La Poste, et Doris Leuthard, ministre de tutelle, en prennent pour leur grade.



10 juin

La directrice de La Poste, Susanne Ruoff, éclaboussée par l’affaire, démissionne avec effet immédiat.



11 juin

Urs Schwaller présente un premier rapport d’experts. La direction de CarPostal est suspendue. Il annonce que l’entreprise envisage une vente de la filiale française.



26 juin

La Poste verse une indemnité de 6,2 millions d’euros pour clore un litige avec trois concurrents français sur fond de concurrence déloyale de CarPostal France.



4 juillet

La Poste confirme que les millions prélevés sur les bénéfices illégaux ont servi à renforcer la présence de CarPostal en France et au Liechtenstein.



Fin juillet

CarPostal France décroche de nouveaux contrats à Marseille, poursuivant son expansion dans l’Hexagone.



3 septembre

La Poste désigne plusieurs membres pour la nouvelle direction de CarPostal.



17 septembre

CarPostal reconnaît devoir deux millions de frais et autres indemnités à ses chauffeurs.



20 septembre

Le patron ad interim de CarPostal anticipe dans le «Blick» d’autres scandales à venir, notamment un «Monsieur X» chargé d’évaluer l’amabilité des chauffeurs, ou le fait de retarder l’entrée en fonction d’une minute pour économiser sur les salaires.



21 septembre

La Poste annonce qu’elle remboursera plus de 200 millions pour solder les tricheries de CarPostal.