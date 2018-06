La Poste n'augmentera pas ses tarifs en 2019

Envoyer lettres et colis ne coûtera pas plus cher l’an prochain. La Poste renonce à augmenter les prix en 2019, a-t-elle convenu avec le Surveillant des prix. Elle renonce aussi à facturer la taxe pour la révision douanière de 13 francs pour une année supplémentaire.

La Poste n’a plus augmenté le prix du courrier A et du courrier B depuis 14 ans, souligne-t-elle dans un communiqué diffusé vendredi. Malgré la baisse du volume des lettres et un contexte de marché difficile, elle renonce l’an prochain également à une hausse des prix – des lettres comme des colis.

C’est ce dont ont convenu la Poste et le Surveillant des prix. Cette bonne nouvelle pour les clients est synonyme de baisse des recettes pour la Poste, relève cette dernière, qui doit proposer des prix conformes au marché et alignés sur les coûts pour rester compétitive.

Quelques produits moins utilisés pourront faire ponctuellement l’objet d’adaptations mineures de prix, qui entreront en vigueur début 2019.

Manque à gagner en millions

Le fait de renoncer à la taxe pour la révision douanière et d’avoir conclu un règlement amiable avec le Surveillant des prix se traduira par un manque à gagner se chiffrant en millions pour l’année 2019. Cela intervient à une période où le comportement des clients évolue rapidement dans un monde toujours plus numérisé.

La Poste doit réaliser des bénéfices pour financer elle-même le service universel, se développer et répondre aux exigences modernes de sa clientèle.

Trouver des solutions pour plus tard

Le cœur de métier de la Poste ne cesse de décliner. Le volume de lettres et les opérations au guichet sont en recul depuis des années et les bénéfices de la Poste n’ont cessé de diminuer ces dernières années du fait des taux bas.

C’est pourquoi la Poste recherchera le dialogue avec le Surveillant des prix dans l’année à venir afin de discuter de la future structure des prix des lettres et des colis à compter de 2020. (ats/nxp)