La Poste ne transmet plus de colis vers la Chine

La Poste n'accepte plus de lettres et de colis vers la Chine. En raison du coronavirus, de nombreuses compagnies aériennes ont fortement réduit, voire interrompu leurs vols vers ce pays, ce qui a des répercussions sur le trafic postal international, explique l'entreprise jeudi dans un communiqué.

La Poste ne peut actuellement exploiter qu'environ un tiers des capacités requises pour les envois vers la Chine. En conséquence, dès maintenant et jusqu'à nouvel ordre, elle n'accepte plus de lettres et de colis à envoyer en Chine dans ses filiales et ses filiales en partenariat.

Délais plus garantis

Les lettres et les colis qui doivent impérativement être envoyés en Chine peuvent être déposés par les clients avec le mode d'expédition «Urgent». Néanmoins, La Poste n'est actuellement plus en mesure de garantir les délais de distribution.

La poste chinoise est responsable du transport des envois de la Chine vers la Suisse. La Poste ne peut donc pas exclure d'éventuels retards pour l'importation d'envois de Chine en Suisse en raison des possibilités de transport très limitées. (ats/nxp)