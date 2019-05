La Poste tient un acheteur pour sa filiale gênante CarPostal France

CarPostal France ne sera bientôt plus qu’un mauvais souvenir pour le géant jaune. Étroitement liée au scandale des subventions touchées en trop, la filiale devrait être vendue, comme l’avait promis Urs Schwaller, président de la Poste, peu de temps après l’éclatement de l’affaire. L’ex-régie fédérale est entrée en négociations «exclusives» avec la société française Keolis – derrière laquelle se cache la SNCF. Les parties ont signé un contrat le 16 mai dernier.

«La Poste ne fera pas d’autre déclaration sur la teneur du contrat ou le processus en cours, précise Nathalie Dérobert Fellay, porte-parole du géant jaune. Elle fournira des informations complémentaires en temps opportun.» Il s’agira notamment d’engager les procédures de consultation avec les représentants du personnel et de demander les autorisations nécessaires des autorités. Dans son communiqué, la Poste Suisse souligne que Keolis, «jouit d’une bonne réputation» sur le marché du transport de voyageurs, et qu’elle a l’intention de reprendre toutes les sociétés de CarPostal France. «Ceci répond à la volonté de La Poste d’assurer une cession socialement responsable».

«La Poste pourra se concentrer sur son cœur de métier, le service public»

Syndicom a immédiatement réagi à cette annonce. «En se séparant de CarPostal France, la Poste pourra se concentrer sur son cœur de métier, le service public, et sur les défis du marché suisse».

Très à la pointe de ce qui est devenu au fil du temps l’affaire CarPostal France, le conseiller national Guillaume Barazzone (PDC/GE) salue lui aussi cette décision. «Elle est stratégiquement juste, même si elle vient trop tard». S’il comprend la décision de la Poste de ne pas communiquer plus en détail la transaction, pour ne pas la compromettre, il sera très attentif au prix de vente. «L’acquéreur aura accès à toutes les aides passées ou futures que la Poste suisse a injectées dans cette filiale. Le montant qu’il sera prêt à verser nous en dira plus sur la création de valeur ajoutée. Si le prix est au-dessus du marché, cela signifiera que la Suisse a eu raison d’aller prospecter sur le marché français. S’il est plus bas, on aura la certitude que c’était une mauvaise idée. Et on saura ce que cela aura coûté au contribuable.»

Stratégie critiquée

La vente de CarPostal France doit permettre à la poste de tirer un trait sur ce qui aura été un boulet pour la Poste. La semaine passée, elle avait encore été critiquée par le Contrôle fédéral des finances (CDF) pour avoir évalué trop positivement son engagement dans l’Hexagone. Le CDF a aussi estimé que la stratégie en matière de risques appliquée par le géant jaune n’était pas assez explicite. La rentabilité de CarPostal France était négative dès le départ, relevait l’audit.

Mais ce n’est pas tout. L’été dernier, la filiale française a dû verser 6,2 millions d’euros (plus de 7 millions de francs) d’indemnités à trois transporteurs implantés en Isère pour mettre un fin à un litige. Selon la justice française, la société avait faussé la concurrence sur le marché des transports publics de la région en bénéficiant d’aides d’État illicites par le biais de la maison mère suisse. Le président de CarPostal France avait été remercié dans la foulée.

La Poste est active dans le secteur du transport de voyageurs en France depuis 2004. Elle y exploite huit réseaux urbains ainsi que des lignes régionales dans six départements. En 2017, l’entreprise employait plus de 1100 personnes et opérait 750 véhicules, pour un chiffre d’affaires de 107 millions de francs. (24 heures)