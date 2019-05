La Poste: un drone de transport s'écrase à Zurich

Un drone de transport de La Poste s'est écrasé jeudi matin dans une forêt près de l'Université de Zurich. Il n'y a pas eu de blessé. L'appareil, qui ne transportait pas de charge, a pu être récupéré. La Poste a décidé de suspendre les vols.

Le fabricant a annoncé la chute de l'appareil qui pèse 10 kg peu avant 11h00, a indiqué jeudi la police municipale zurichoise. Des techniciens de l'entreprise et la police ont pu récupérer l'engin fortement endommagé. Le drone effectuait un vol entre l'Université et l'hôpital universitaire.

Des spécialistes de la police, du Service suisse d'enquête de sécurité (SESE) et du fabricant vont tenter de déterminer la cause de la chute de l'appareil de type Matternet M2 V9 du fabricant américain Matternet. Pour La Poste, la sécurité est prioritaire et elle a décidé de suspendre les vols pour l'hôpital universitaire de Zurich et l'hôpital de Lugano dans l'attente des résultats de l'enquête.

Chute dans le lac en janvier

Le 25 janvier déjà, un drone de La Poste était tombé dans le lac de Zurich. Il transportait des échantillons de sang. Après une première suspension des vols de drones de transport à Lugano et à Zurich, ils ont repris le 15 avril.

L'enquête a en effet montré qu'un court-circuit était à l'origine de l'accident. Le fabricant a modifié les drones et obtenu l'aval de l'Office fédéral de l'aviation civile. (ats/nxp)