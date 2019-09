La SSR se serre encore la ceinture

C’est une onde de choc qui a ébranlé la Radio Télévision Suisse en ce lundi après-midi. Car l’exercice financier 2020 s’annonce particulièrement ardu. En raison de la chute dramatique de ses revenus commerciaux cette année (moins 30%), le service public helvétique doit prendre des mesures urgentes et drastiques. «En quatre ans, c’est un risque de 100 millions de pertes supplémentaires, écrit le patron de la SSR Gilles Marchand aujourd’hui à tous ses collaborateurs. C’est pourquoi, en 2020, nous devons encore diminuer nos charges de 50 millions de francs.» Cela est anticipé comme suit: 30 millions à cause du risque publicitaire et 30 millions pour ramener la SSR à l’équilibre, après le déficit de cette année. «C’est bien sûr difficile, déplore Gilles Marchand. Des impacts sur les programmes et les emplois seront hélas, inévitables. Ces mesures sont indispensables pour assurer l’avenir de la SSR.» Quels sites seront touchés? Combien d’emplois sont menacés? Difficile d’en savoir plus à l’heure d’écrire ces lignes, les responsables n’ayant pas encore retourné nos sollicitations.

Depuis 2018 et après la votation «No Billag», la SSR a annoncé un plan de restructuration de quelque 100 millions de francs. Des projets ont été lancés, comme le blocage des frais administratifs sous les 8% pour l’ensemble du groupe, l’allègement du parc immobilier avec l’objectif de faire baisser les surfaces de 25%. En sus, il y a l’ouverture prochaine d’un centre news moderne à Bâle, la réogranisation des activités à Zurich et la réflexion autour du projet «Campus» à Lausanne, sur le site de l’EPFL. Ces projets immobiliers doivent permettre de baisser les coûts d’exploitation de 30% en dix ans. Par ailleurs, dans son courriel, Gilles Marchand met en avant une nouvelle plateforme digitale inédite, à savoir « des contenus proposés par thème et non par langues, avec du sous-titrage à la carte en français, allemand, italien et romanche. Le boss de la SSR mise aussi sur la mise en œuvre de nouvelles coopérations avec les médias privés suisses.

Au final, la direction entend proposer un «service public renouvelé, en phase avec l’évolution de la société, assurer un journalisme de qualité dans les quatre langues du pays et rassembler le public suisse lors des grands événements. Et garder un lien fort avec les jeunes pour rester un pivot pour tout l’écosystème médiatique suisse.» «C’est un chemin très exigeant mais essentiel dans un paysage médiatique complétement chamboulé», termine Gilles Marchand.