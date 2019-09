La Suisse 10e sur la compétitivité touristique

La Suisse est à nouveau le pays qui garantit l'environnement le plus durable, selon le Forum économique mondial (WEF). Malgré cet avantage, elle reste au 10e rang dans l'indice sur la compétitivité touristique publié tous les deux ans par l'organisation.

La Suisse totalise une valeur de 5 sur un indicateur de 1 à 7, selon le classement publié mercredi. Parmi les critères, elle arrive au 2e rang pour le marché du travail, au 3e pour l'environnement des affaires et elle reste au 4e rang pour les infrastructures routières. Elle progresse dans la valorisation de ses ressources naturelles sur laquelle elle est désormais 39e. En revanche, elle perd encore une place sur le niveau des prix où la cherté la met au 137e rang.

L'Espagne reste première devant la France et l'Allemagne. Parmi les dix premiers, seule la Grande-Bretagne perd un rang, en raison d'un environnement commercial en recul dans un contexte de Brexit. Plus largement, le WEF relève que la diminution des prix et des obstacles au tourisme contribue à augmenter la demande à des «niveaux intenables».

Attention au surtourisme

En 2018, les arrivées internationales de touristes se sont rapprochées d'1,5 milliard, dépassant les prévisions sur deux ans. Les dix pays les plus compétitifs, dont la Suisse, rassemblent plus d'un tiers d'entre elles.

Une pression va être observée sur ces Etats les plus populaires mais le surtourisme va aussi commencer à affecter les marchés émergents. La compétitivité de cette branche s'est étendue partout dans le monde. Mais le WEF relève des problèmes de politiques, de ressources et d'infrastructures dans certains pays qui vont prendre davantage d'importance encore si la progression du nombre des arrivées n'est pas accompagnée par une prise en charge adaptée.

Le tourisme constitue au total environ 10% du Produit intérieur brut (PIB) et de l'emploi mondial. Cette part devrait s'apprécier de 50% dans les dix prochaines années avec l'augmentation de la classe moyenne, surtout en Asie. (ats/nxp)