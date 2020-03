La Suisse a connu une de ses nuits les plus froides de l'année

La nuit avait rarement été aussi froide cette année. En plaine, le mercure est tombé largement sous zéro de lundi à mardi.

Il a fait presque -6 degrés à St-Gall, -5 à Kloten (ZH) et -4,5 à Berne, selon le site SRF Meteo. Seules quelques nuits de décembre, janvier et février avaient atteint de telles valeurs. Cela n'a pourtant rien d'exceptionnel pour un début de printemps. D'autres années, il n'est pas rare que le thermomètre soit descendu bien plus bas.

#Frost

Selten war es in diesem Winter im Flachland so kalt wie an diesem Morgen. Hoffentlich haben das die bereits weit vorangeschrittenen #Obstbäume gut überstanden!????

Am 21./22. Januar war es noch etwas kälter (Tänikon -5.3 °C oder Bern -6.4 °C)

^je pic.twitter.com/wEComiM1Yv — SRF Meteo (@srfmeteo) March 24, 2020

Le 21 mars 1985, les météorologues ont mesuré -8,3 à Kloten, le 30 mars -11,4 à Dänikon (TG) et le 29 mars 1901-12,3 à Berne, a indiqué mardi à Keystone-ATS Ludwig Zgraggen de MétéoSuisse. Ce gel soudain n'est pas sans danger pour les arbres qui ont commencé à fleurir. Mais c'est surtout fin avril que les dégâts peuvent être considérables.

Les arbres à floraison précoce comme certaines sortes d'abricotiers doivent être protégés. En revanche, les herbes aromatiques comme la ciboulette, l'origan ou le thym supportent des températures allant jusqu'à -15 degrés. D'autres, comme le basilic ou la coriandre, ne résistent pas du tout au froid et doivent être ramenées à l'intérieur. (ats/nxp)