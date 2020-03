La Suisse compte 281 personnes infectées

Selon les chiffres de l'OFSP publiés dimanche à 12h, le pays compte désormais 281 personnes infectées. 51 autres cas sont encore en cours d'analyse après un premier résultat positif.

Samedi, l'Office fédéral de la santé publique avait signalé 228 cas confirmés. Vingt cantons, dont tous les romands, sont touchés.Toutes les personnes touchées sont isolées et les autorités sanitaires informent les personnes qui ont eu un contact étroit avec elles.

#CoronaInfoCH #coronavirus

08.03 12h Le bilan actuel fait état de 332 cas testés positifs en Suisse et FL. 281 ont été confirmés, et 51 autres sont encore en cours d'analyse après un premier résultat positif. https://t.co/VNy0jAiEgO pic.twitter.com/u70IMXcJCX — BAG – OFSP – UFSP (@BAG_OFSP_UFSP) March 8, 2020

La tranche d'âge des cas testés positifs jusqu'ici va de 0 à 89 ans, la médiane étant de 46 ans (50% des cas sont plus jeunes et 50% sont plus âgés). 54% des cas concernent des hommes, 46% des femmes.

Un premier décès avait été annoncé jeudi, une femme de 74 ans dans le canton de Vaud. Elle s'était probablement infectée en Italie. La patiente est décédée au CHUV, où elle était hospitalisée depuis le 3 mars. Elle souffrait de problèmes respiratoires et son état s'était brutalement détérioré.

Situation en Italie sous surveillance

Le Conseil fédéral suit de près la situation en Italie. L'impact des mesures de quarantaine drastiques prises dimanche dans le nord de l'Italie semble encore incertain pour les frontaliers au Tessin. Le Conseil fédéral est en contact avec les autorités italiennes. Quant aux trains transfrontaliers, ils circulent normalement.

«Le Conseil fédéral suit étroitement les développements de la situation en Italie», a indiqué dimanche sur Twitter son porte-parole André Simonazzi. Le gouvernement est en contact avec les autorités tessinoises et italiennes afin d'évaluer en permanence son dispositif de réponse à ces événements, a-t-il précisé.

L'impact de la mesure prise en Italie semble encore flou pour les frontaliers. Selon le décret du gouvernement italien, les déplacements dans la zone en quarantaine devront être limités à «des impératifs professionnels dûment vérifiés et à des situations d'urgence, pour des raisons de santé».

Les CFF ont eux indiqué que les trains transfrontaliers continuent de circuler selon l'horaire. Les autorités italiennes n'ont pas ordonné de restrictions dans ce domaine, explique la compagnie dans un bref communiqué.

L'Italie avait en revanche ordonné à la fin février déjà de désinfecter tous les trains entrant dans la Péninsule. Depuis, les CFF désinfectent tous les convois, en plus du nettoyage effectué chaque nuit. (ats/nxp)