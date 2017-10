La Suisse dans le froid et sous la neige par endroits

La Suisse s'est réveillée lundi dans la fraîcheur et en partie sous la neige. L'or blanc est tombé au-dessus de 1000 mètres, surtout dans l'est du pays, selon MeteoNews. Plusieurs cols sont fermés.

A environ 1500 mètres, on mesurait entre 10 et 15 centimètres de neige, indique le service météorologique. A 2000 mètres, la couche atteignait jusqu'à 20 centimètres. Il devrait en tomber 20 cm de plus d'ici mardi matin. Le temps devrait par la suite redevenir plus sec et doux.

Pneus d'hiver conseillés en montagne

Pour le passage de cols et la conduite en montagne, les pneus d'hiver sont conseillés, avertit MeteoNews. Plusieurs cols alpins comme celui du Saint-Gothard, de la Flüela, du Susten et de la Furka étaient fermés lundi matin par mesure de sécurité.

La route d'autres cols, dont celui du Julier et de l'Oberalp, est enneigée, signale le TCS. Le col du Simplon est bloqué aux poids lourds avec remorques en raison des chutes de neige.

Cet air froid et humide est amené par un courant du nord-ouest. Une dépression centrée sur l'Irlande entraîne une masse d'air polaire sur l'Europe, expliquait MétéoSuisse dimanche sur son site. C'est dans l'est de la Suisse que la limite de la neige était la plus basse lundi: certains endroits à moins de 1000 mètres ont été saupoudrés, selon MeteoNews.

Tessin épargné

Seul le Tessin, qui affiche des températures jusqu'à 20 degrés, est épargné par cette dépression. Sous l'influence de l'anticyclone venant de la Méditerranée, le canton n'a pas vu de pluie depuis quatre semaines.

Résultat, la concentration de particules a grimpé et l'administration tessinoise a émis des recommandations jeudi: baisser le chauffage au maximum, privilégier les transports publics ou le vélo. Les véhicules diesel en particulier doivent rouler le moins possible. Lundi, l'office de l'environnement du canton a levé certaines mesures: dès midi, les poids lourds peuvent à nouveau circuler à plus de 80 km/h sur l'A2 entre le pont Diga di Melide et Chiasso. (ats/nxp)