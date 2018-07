«La Suisse doit se montrer plus forte face à l'UE»

La conseillère nationale UDC des Grisons, Magdalena Martullo-Blocher, appelle jeudi la Suisse à agiter la menace de sanctions face à l'Union européenne (UE). Selon elle, le pays doit se montrer plus fort.

«Nous organisons et finançons le transport nord-sud pour l'Europe», remarque Mme Martullo-Blocher dans un entretien diffusé jeudi par la Neue Zürcher Zeitung. Elle propose donc de ne plus «subventionner» le trafic de transit. «Les transports à travers la Suisse coûteraient beaucoup plus cher à l'UE», estime-t-elle.

La Suisse doit réfléchir, poursuit-elle, à plus de mesures défensives, qui placent la Suisse en position de force et l'UE en position de dépendance. Elle cite notamment les relations économiques très étroites avec l'UE et l'emploi de nombreux Européens dans le pays.

Règlement de comptes avec le PLR

De telles actions ont permis à la Suisse de réintégrer le programme européen de recherche «Horizon 2020», affirme la vice-présidente de l'UDC. «Après l'exclusion de la Suisse, l'UE s'est rapidement rendu compte qu'elle n'était plus en mesure de réaliser ses programmes les plus performants» et l'a réintégrée provisoirement.

La fille de l'ancien conseiller fédéral Christoph Blocher s'en prend également aux libéraux-radicaux: «Le PLR est prêt à tout sacrifier pour l'étranger: reprise de la régulation, abandon de l'autodétermination et, maintenant, l'abandon des mesures d'accompagnement». «L'action du PLR pour l'économie est de manière générale surestimée», lance-t-elle.

La présidente du PLR, Petra Gössi, qui avait décrit l'UDC comme un parti isolationniste, en prend également pour son grade: «Nous sommes toujours en faveur du libre-échange et des relations internationales», martèle Mme Martullo-Blocher. Elle propose de négocier un traité de libre-échange avec les Etats-Unis, mais en excluant l'agriculture, au motif de «sécurité nationale». (ats/nxp)