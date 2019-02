La Suisse enquête contre le lanceur d’alerte de l’affaire 1MDB

Le Suisse qui a exposé le plus retentissant scandale financier des dernières années se retrouve à son tour dans le collimateur de la justice helvétique. Le Ministère public de la Confédération a ouvert une enquête pénale contre Xavier Justo, l’homme qui a permis de révéler le détournement de plusieurs milliards de dollars du fonds souverain malaisien 1MDB.

Ce Genevois de 52 ans est soupçonné de «service de renseignements économiques» selon l’article 273 du Code pénal, pour avoir divulgué des données confidentielles provenant de son ancien employeur, la société Petrosaudi. Interrogé par la cellule enquête de Tamedia, le MPC confirme avoir «ordonné l’ouverture d’une procédure pénale à l’encontre de la personne mentionnée le 19 novembre 2018 pour infraction à l’article 273 CP». Cette enquête a été ouverte avec «l’autorisation de poursuivre du 17 septembre 2018 délivrée par la cheffe du Département de justice et police», à l'époque la socialiste Simonetta Sommargua.

Les informations remises par Xavier Justo avaient été publiées en 2015 par le blog Sarawak Report, puis dans la presse malaisienne. Elles montraient que des sommes colossales – quelque 1,8 milliard de dollars – avaient été détournées d’un projet pétrolier signé entre Petrosaudi et 1MDB, avant d’aboutir sur des comptes suisses contrôlés par un proche du premier ministre malaisien.

Séisme politique



Ces révélations ont provoqué l’ouverture d’enquêtes pénales sur 1MDB en Suisse, aux États-Unis et dans d’autres pays. En Malaisie, elles ont causé un séisme politique. Compromis par le pillage systématique du fonds souverain, le premier ministre malaisien Najib Razak a été éjecté de son poste lors des élections du printemps 2018. Son procès pour corruption devait s’ouvrir cette semaine, mais a été repoussé à la demande de ses avocats.

En Malaisie, où il séjourne actuellement, Xavier Justo est devenu un héros. Il vient de recevoir un prix de 2 millions de dollars de l’éditeur du magazine «The Edge», qui avait publié ses révélations. La récompense lui a été attribuée «en signe de reconnaissance de sa contribution à la Malaisie, pour avoir exposé la kleptocratie de l’ancien gouvernement».

Mais en Suisse, les employés qui révèlent des données confidentielles appartenant à leur employeur continuent de risquer gros. Jusqu’à trois ans de prison pour l’espionnage économique puni par l’article 273 du Code pénal. Selon Petrosaudi, Xavier Justo est un cadre félon qui s’est emparé illégalement d’un énorme volume d’informations pour tenter de les monnayer auprès de l’opposition malaisienne. «PetroSaudi est satisfaite de l’ouverture par le MPC d’une procédure pénale contre Xavier Justo qui permettra notamment de rétablir la vérité sur ses motivations réelles, indique un communiqué transmis par son avocat Jean-François Ducrest. L’histoire est simple : Xavier Justo a volé des données à PetroSaudi, a tenté sans succès de faire chanter son ancien employeur, puis a vendu les données volées», les deux millions remis récemment au Genevois représentant, dans cette optique, le salaire différé de son forfait.

Versions opposées



La version du Genevois est bien différente. Il affirme qu’il lui était techniquement impossible de voler les données, et dit les avoir reçues d’un informaticien de Petrosaudi. Mais ce dernier, qui a été confronté à Xavier Justo lors d’un interrogatoire, conteste lui avoir remis quoi que ce soit. En 2015, le Genevois avait été condamné pour tentative de chantage sur Petrosaudi et avait passé plus d’un an de prison en Thaïlande.

Depuis, le vent de l’histoire a tourné en sa faveur. Plus personne ne conteste que des sommes colossales ont été détournées à la faveur de transactions entre 1MDB et Petrosaudi. Deux dirigeants de la société pétrolière, basée entre Londres, Genève et l’Arabie saoudite, ont d’ailleurs été inculpés en Suisse pour fraude, corruption et blanchiment aggravé, entre autres. Ils affirment avoir agi de bonne foi et estiment que les détournements qui ont saigné à blanc le fonds souverain se sont uniquement produits du côté malaisien.

Contacté par la cellule enquête de Tamedia, Xavier Justo estime que la procédure ouverte contre lui en Suisse découle d’une plainte déposée par Petrosaudi en 2017 déjà, pour vol de secrets industriels. Le MPC confirme avoir reçu une dénonciation pénale visant Xavier Justo en décembre 2017. Il n'explique pas pourquoi il lui a ensuite fallu presque un an pour ouvrir son enquête.

Malgré ces développements, Xavier Justo affirme qu’il n’a pas peur de rentrer en Suisse. Il est d’ailleurs attendu fin mars à Zurich comme orateur lors d’une conférence sur les crimes financiers. Parmi les autres intervenants figure le procureur général de la Confédération, Michael Lauber, dont les services sont désormais chargés d'enquêter contre Xavier Justo. Le MPC précise toutefois que les deux hommes ne s'exprimeront pas le même jour. (24 heures)