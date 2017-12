La Suisse entame 2018 avec des lois durcies

Une nouvelle année commence. Avec elle, une série de lois changent. Elles révèlent pour la plupart l’intransigeance ambiante, la nécessité de faire des économies mais aussi les adaptations face à une société qui évolue. Tour d’horizon non exhaustif de ce qui ne sera plus pareil à compter du 1er janvier.

Berne durcit la naturalisation

Les derniers jours ont été intenses aux guichets des administrations cantonales chargés de délivrer des passeports suisses aux étrangers. Ceux qui se sont précipités venaient déposer leur dossier avant qu’une nouvelle ère ne s’ouvre en matière de naturalisation. À partir de 2018, seuls les détenteurs d’un permis C peuvent déposer une demande. Sont désormais exclus les permis B et F et les fonctionnaires internationaux. La naturalisation impliquera aussi une «intégration réussie», à travers des compétences linguistiques plus élevées. Pas question pour le candidat d’avoir un casier judiciaire ou d’avoir bénéficié de l’aide sociale.

Cette politique résolument plus restrictive comporte néanmoins un revers plus accueillant puisque la durée de séjour en Suisse exigée a été abaissée de douze à dix ans. Quant aux jeunes immigrés de la troisième génération, ils bénéficieront d’une procédure facilitée à partir d’une date qui reste à déterminer, peut-être dans la première moitié de 2018. C’est l’aboutissement d’un projet porté à l’origine par Ada Marra (PS/VD) et accepté en votation le 12 février de cette année.

Courts séjours en prison

Le vent qui souffle sur nos lois est décidément marqué du sceau de la sévérité. Une décennie après l’introduction des jours-amendes (des peines pécuniaires déterminées en fonction des capacités financières de l’auteur de l’infraction), le Code pénal est modifié de manière à permettre de courtes peines de prison de moins de six mois. En contrepartie, les juges ne pourront infliger plus de 180 jours-amendes, soit la moitié du maximum prévu jusqu’alors. «Au Ministère public, nous n’aurons plus l’impression de brandir des menaces de papier!» s’est félicité le procureur général du canton de Genève, Olivier Jornot, lors de la présentation de la réforme. Si les parlementaires qui ont milité pour ce durcissement pénal saluent «un retour à la raison» et une loi «plus en adéquation avec la criminalité actuelle», les juristes progressistes, eux, fustigent «l’atmosphère sécuritaire type tolérance zéro». L’année qui débute dira quels effets la révision du Code pénal produit sur la surpopulation carcérale dans certains établissements vaudois ou genevois comme Champ-Dollon.

La santé en vingt minutes

L’année 2017 a montré une nouvelle fois que le financement de la santé est un terrain miné. Alors que les assureurs et les fournisseurs de soins n’ont pas réussi à se mettre d’accord, le conseiller fédéral Alain Berset a porté une adaptation des tarifs médicaux qui entrera en vigueur avec la nouvelle année. Concrètement, la facturation pour une consultation de base est désormais limitée à vingt minutes; trente minutes pour les soins des petits enfants, des personnes âgées et celles atteintes de troubles psychiques. Avec cette réforme, les autorités visent notamment à contenir l’inflation des prestations facturées en l’absence du patient — elles auraient presque doublé depuis 2004. À présent, le médecin devra détailler ce qui est fait.

La réforme a rencontré de vives oppositions au sein de la branche. Pour Michel Matter, président de l’Association des médecins de Genève, la révision des tarifs médicaux entraînera une baisse de la qualité des soins. «Payer un médecin comme un coiffeur, est-ce normal?» questionne-t-il. L’annonce avait aussi suscité la grogne de H +. La faîtière des hôpitaux «s’indignait» que Berne ait «largement repris les revendications des assureurs».

Des assureurs qui sont plutôt satisfaits. À l’époque, Curafutura se réjouissait d’une «victoire partielle importante». Pour Christophe Kaempf, porte-parole de SantéSuisse, «certaines positions tarifaires n’étaient plus d’actualité». À Berne, on table sur une économie de 470 millions, soit 1,5% des primes maladie.

0,3 point en moins de TVA

Question chiffres, il faudra en retenir un en particulier pour commencer l’année: 7,7. C’est, en pourcentage, le nouveau taux de TVA à compter du 1er janvier. Une diminution due en partie à l’échec en votation en novembre de Prévoyance 2020, la réforme des retraites.

Quels seront les effets sur nos porte-monnaie? En théorie, les consommateurs devraient en profiter. Du moins, c’est ce qu’exige la Fédération romande des consommateurs. «Il n’y a aucune raison de maintenir des prix artificiellement plus élevés, même s’il ne s’agit que de 0,3%», tonne Robin Eymann, responsable de la politique économique. Migros et Coop ont pour leur part déjà annoncé des baisses de prix.

L’adoption «arc-en-ciel»

Sévérité et économies marquent la nouvelle année. Mais 2018 sera également celle de l’entrée en vigueur d’un nouveau droit de l’adoption. Il s’inscrit dans l’évolution des modes de vie familiaux. C’est pourquoi les personnes vivant en partenariat enregistré ou en concubinage, homosexuelles ou hétérosexuelles, auront la possibilité d’adopter l’enfant de leur partenaire à partir du 1er janvier. L’adoption d’enfants tiers évolue également vers davantage d’ouverture. Ainsi, l’âge minimal des adoptants a été abaissé à 28 ans, au lieu des 35 ans exigés par le passé; et la durée de la relation de couple minimale a été fixée à trois ans, contre cinq précédemment. Autre élément significatif, ce n’est plus la durée de la relation maritale qui fait foi mais la durée de vie en ménage commun. En revanche, l’adoption d’enfants tiers reste interdite aux couples homosexuels et aux concubins.

En France voisine, les faux résidents pris en étau

L’année qui s’achève a été marquée par un grand nombre de dénonciations spontanées au fisc de contribuables qui détiennent un bien à l’étranger. C’est la conséquence de l’accord d’échange automatique de renseignements qui lie désormais la Suisse à 51 pays. Pour cette raison, «il devient beaucoup moins aisé de cacher un compte ou un bien immobilier à l’étranger», affirmait en octobre Daniel Hodel, directeur général de l’Administration fiscale cantonale (AFC). Formellement, après la collecte commencée en 2017, les échanges d’informations interviendront en 2018.

Dans notre région transfrontalière, les faux résidents secondaires, à savoir ceux qui vivent en France voisine en restant déclarés du côté suisse de la frontière, se sentent doublement visés. En fin d’année, le gouvernement Macron a annoncé des moyens accrus pour la détection des comportements frauduleux. La promesse? Des amendes salées avec un effet rétroactif sur trois ans pour ceux qui fraudent le fisc français. Depuis plusieurs mois, les autorités françaises mènent des campagnes de communication invitant à régulariser sa situation. Elles semblent produire des effets dans le Genevois. Ainsi, les proportions de frontaliers ont brusquement augmenté dans les communes de l’Ain et de Haute-Savoie. Exemple: Saint-Julien, particulièrement active dans sa traque du faux résident secondaire, a connu une hausse de 6% cette année.

Combien sont-ils au juste ces «clandestins suisses» installés dans les communes françaises? Environ 20 000 selon les évaluations. À Ferney-Voltaire, l’institut de sondage Insee s’est livré à un calcul. Sur les 5000 logements que compte la commune, 10 à 20% des 850 résidences secondaires seraient en réalité habitées de manière permanente.

L’enjeu pour les communes de France voisine est éminemment financier. Car le faux résident secondaire paie ses impôts sur sa commune principale à Genève tout en profitant des structures publiques à l’année dans sa commune de résidence secondaire. Si les Municipalités n’ont pas le pouvoir de sanctionner, elles rappellent que l’administration fiscale peut démasquer les faux résidents secondaires en recoupant certaines informations telles que la consommation d’eau, d’électricité ou les relevés bancaires. L.D.S. (24 heures)