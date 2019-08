La Suisse fait tout pour éviter une crise des opioïdes

Ce lundi, un tribunal de l’Oklahoma (USA) a lourdement condamné une entreprise pharmaceutique pour son rôle dans la crise des opioïdes (lire en encadré). Ces derniers sont des molécules synthétiques produites pour lutter contre la douleur, comme l’oxycodone ou le fentanyl. «Ils ont conduit à une véritable épidémie puisqu’ils représentent une part importante des 70'000 à 80'000 morts par overdose chaque année aux États-Unis», précise l’ancienne conseillère fédérale Ruth Dreifuss, qui préside la Commission globale de politique en matière de drogues (une organisation qui promeut des réformes dans ce domaine).

Risque-t-on de connaître une telle crise en Suisse? Selon une étude publiée dans la «Revue médicale suisse», la consommation d’opioïdes a été multipliée par 23 dans notre pays entre 1985 et 2015. «Cette multiplication ne dit en fait pas grand-chose», prévient Marc Suter, médecin associé au centre d’antalgie du CHUV, qui a participé à la recherche. «Il faut regarder les valeurs absolues, qui restent clairement en dessous des quantités prescrites aux États-Unis. Nous devons maintenant veiller à ce que cela n’augmente pas.»

« Notre système de santé permet aussi d’éviter que les gens puissent se faire prescrire trop facilement ces traitements»

Ces traitements permettent de mieux lutter contre la douleur. Dans certains cas, c’est une bonne chose. Tout l’enjeu est d’éviter les prescriptions à risque. «Dans notre centre, nous voyons des patients qui prennent des hautes doses d’opioïdes, mais c’est peu fréquent, précise Marc Suter. Je ne pense donc pas qu’on ait un tel problème. Notre système de santé permet aussi d’éviter que les gens puissent se faire prescrire trop facilement ces traitements.»

Selon Marc Suter, l’exemple américain a permis d’éveiller les consciences. «Cela nous a servi d’avertissement. Sans cela, d’autres pays auraient suivi. Nous avons aussi compris qu’il fallait mettre en place des barrières de sécurité pour prévenir tout problème.» Il donne un exemple: les médecins helvétiques utilisent les lignes directrices développées aux USA pour garantir une prescription correcte dans le cas de douleurs chroniques. L’utilisation de ces antidouleurs pour les patients en fin de vie n’est pas remise en question. Ils sont aussi prescrits en cas de cancer. «Dans le passé, cela ne se discutait pas, confirme Marc Suter. Avec l’arrivée de nouveaux traitements oncologiques, ces patients vivent plus longtemps. C’est une bonne nouvelle, mais nous commençons à voir des personnes avec des tumeurs depuis des années qui développent des effets secondaires au long cours des opioïdes.» Il appelle donc à la prudence.

Diffuser l'information

Dans les autres situations, Marc Suter qualifie la prescription d’«hasardeuse». «Il faut des objectifs thérapeutiques prédéfinis, un suivi et des limites sur les quantités et la durée.» Selon lui, certains généralistes délivrent ces produits facilement. «Mais nous faisons beaucoup de colloques et ils sont à l’écoute.»

Ruth Dreifuss rappelle pour sa part que les conditions politiques ne sont pas les mêmes en Suisse. «Dans la crise américaine, il y a un lien entre le marché des médicaments, qui est légal et insuffisamment contrôlé, et le marché non régulé des drogues. Certaines personnes se sont vu prescrire des opioïdes et les ont échangés contre de l’héroïne, moins chère au marché noir. Et puis, quand la crise a été patente, les prescriptions se sont arrêtées et les patients dépendants se sont tournés vers le marché noir, où l’héroïne peut contenir du fentanyl, un produit 50 fois plus fort, ce qui a fait exploser le risque d’overdoses mortelles.» Selon ses informations, cette substance ne se vend pas illégalement en Suisse.

Des filets de sécurité

Notre pays a aussi mis en place des filets de sécurité pour soutenir les personnes dépendantes. Suite à l’expérience faite avec l’héroïne, il a notamment développé les traitements de substitution à la méthadone ou à l’héroïne médicale. Les salles de consommation supervisées ainsi que la possibilité de faire analyser le contenu de drogues achetées sur le marché noir ont permis de faire reculer massivement le risque d’intoxication, ajoute Ruth Dreifuss. Elle conclut: «Lorsque la mortalité due aux overdoses a été reconnue comme une crise majeure de santé publique, certains États américains ont misé sur la répression. D’autres ont développé des programmes de santé publique proches de ceux qui existent en Suisse et ils enregistrent de meilleurs résultats.»