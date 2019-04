La Suisse occidentale soutient la réforme

Les adaptations proposées respectent les particularités de notre armée de milice et de notre tradition du tir, tout en permettant à la Suisse de poursuivre et de développer la coopération avec l'Union européenne en matière de sécurité et d'asile, souligne la CGSO dans un communiqué publié jeudi.

Cette réforme est par ailleurs essentielle au maintien de l'attractivité du tourisme national, ainsi qu'à la liberté de déplacement des citoyens suisses dans l'espace Schengen. En cas de sortie de la zone de libre circulation, l'économie nationale se trouverait discriminée en comparaison continentale. La Suisse occidentale, dont la grande majorité des cantons partagent une large frontière avec un pays tiers, se verrait d'autant plus impactée, ajoute la CGSO. (ats/nxp)