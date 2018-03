La Suisse progresse dans les dépôts de brevets

Le nombre de demandes internationales de brevets a atteint un record en 2017 en Suisse et dans le monde. Il est porté surtout par la Chine, qui progresse au deuxième rang, et se rapproche des Etats-Unis. La Suisse avance d'une place et devient 8e.

Selon les estimations publiées mercredi à Genève par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), quelque 243'500 dépôts ont été lancés dans le cadre du Traité de coopération en matière de brevets (PCT). Soit 4,5% ou plus de 10'000 supplémentaires par rapport à 2016.

Les Etats-Unis restent largement devant, mais ils n'ont contribué qu'à 30 demandes en plus, soit 0,1%, pour un total de plus de 56'000. Malgré une forte croissance, le Japon n'a pu résister à la montée de la Chine depuis plusieurs années en termes de propriété intellectuelle.

Pékin a certes freiné un peu son rythme de progression, mais celle-ci s'établit tout de même à 13,4%, alors que la reprise d'une augmentation plus importante côté japonais n'a pu se limiter qu'à moins de 7%. Désormais, avec plus de 48'800 dépôts, la Chine dépasse de 680 unités le Japon.

L'année dernière, l'OMPI avait estimé qu'elle pourrait devenir première d'ici à 2019 ou 2020, si elle maintient une hausse de plus de 10% chaque année. «La moitié des demandes internationales de brevets viennent de l?Asie de l'Est», affirme le directeur général Francis Gurry.

ABB toujours au 1er rang

Du côté suisse, la progression est un peu plus élevée qu'en 2016. Elle atteint 2,8% et le nombre de demandes s'approche de 4500. ABB mène la danse parmi les entreprises helvétiques avec 328 dépôts. Le groupe zurichois rassemble plus de 60 unités de plus que Philip Morris qui avance largement pour prendre la deuxième place, devant Nesteq, le centre de recherche lausannois de Nestlé.

Dans le monde, les deux mêmes entreprises technologiques chinoises s'affichent aux deux premiers rangs. Mais Huawei, avec plus de 4000 requêtes, passe devant ZTE. En Suisse, les techniques médicales atteignent pour la première fois la première place, avec plus de 9% des demandes. Les machines et appareils électriques reculent à nouveau, au troisième rang. Ils sont toujours devancés par les entreprises d'emballage, transport et livraison.

Côté marques, la demande selon le système de Madrid a elle progressé de 5% à plus de 56'000 dépôts. Les Etats-Unis restent premiers à près de 7900 requêtes. Là aussi, la Chine a obtenu la hausse la plus rapide parmi les 15 premiers pays.

Avancée sur Novartis

La Suisse a retrouvé une extension de ces demandes de marques, de près de 7%, à près de 3280. Après avoir perdu plusieurs rangs en 2016, le groupe pharmaceutique bâlois Novartis récupère une place pour devenir 4e, mais reste sous les 100 requêtes.

Le nombre d'unités dans les demandes d'enregistrement international de dessins et modèles industriels dans le cadre du système de La Haye ont encore augmenté, de près de 3,9%, et s'approchent de 20'000. En revanche, elles sont regroupées dans moins de 5300 requêtes, en recul de 6,3%.

L'Allemagne reste première à près de 4300 demandes, toujours devant la Suisse à 2935, en hausse importante. Swatch Group a déposé une centaine de requêtes en moins, à 285, et sort des cinq premiers pour s'établir au 9e rang. Aux deux premières places se trouvent deux entreprises sud-coréennes. (ats/nxp)