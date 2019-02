La Suisse se réveille sous une fine couche de neige

La Suisse s'est réveillée sous une fine couche de neige dimanche. St-Gall a enregistré de nombreux accidents, dont la plupart sans dommage. Une seule personne a été blessée.

Plusieurs conducteurs ont perdu la maîtrise de leur véhicule sur les routes. L'un d'eux conduisait avec des pneus d'été, écrit dimanche la police cantonale de St-Gall.

A Chiètres (FR), une conductrice de 21 ans a aussi perdu la maîtrise de son véhicule dimanche vers 06h00 peu avant l'entrée d'autoroute. Elle a freiné sur la chaussée enneigée, a heurté la berme centrale avant de s'immobiliser sur l'autre voie. Blessée, elle a été amenée à l'hôpital, indique la police cantonale fribourgeoise.

50 centimètres au Pilatus

La Suisse centrale a enregistré les plus grandes quantités de neige dans la nuit de samedi à dimanche, a indiqué à Keystone-ATS Roger Perret de MeteoNews. Dans la région du Pilatus, à plus de 1000 mètres, il est tombé jusqu'à 50 centimètres. A plus basse altitude, il a plu.

Dimanche matin, le Plateau était recouvert d'une couche de 10 centimètres de poudreuse et de 20 à 50 centimètres au-dessus de 800 mètres. Mais ces quantités ne sont pas comparables à celles tombées en janvier, souligne M. Perret.

Le manteau neigeux est, avec plus deux mètres, plus haut que la moyenne en Valais, au Gothard, dans le canton de Glaris et dans la vallée du Prättigau (GR). Le long des Préalpes, 10 à 15 centimètres de poudreuse se sont ajoutés dans la nuit. Mais le soleil devrait bientôt faire son retour.

«Toboggan» fermé

Vendredi, c'est «le toboggan» sur l'A12 qui a dû être bouclé vers 17h30 durant six heures entre Châtel-St-Denis (FR) et Vevey (VD). Les automobilistes ont dû attendre qu'un itinéraire de déviation soit assuré. Le trafic a été complètement rétabli à minuit. Le 41e Festival international de ballons de Château-d'Oex (VD) s'est achevé dimanche sous la neige. La manifestation, qui a accueilli près de 12'000 personnes, a été plombée par une météo capricieuse.

Interruptions en Engadine

Dans le Val Bregaglia et la Haute-Engadine, il est tombé 70 centimètres de neige dans la nuit de vendredi à samedi, selon Météosuisse. La ligne de la Bernina a été fermée jusqu'à 13h30 pour des raisons de sécurité. Aucun bus de remplacement ne circule non plus, car cela est trop dangereux.

Dans les vallées grisonnes et dans la région entre le col de l'Oberalp et le San Bernardino, le danger d'avalanche est fort, rappelle l'Institut pour l'étude de la neige et des avalanches (SLF). Le danger est marqué dans le reste des Alpes et dans une partie du Jura.

Tessin en blanc

Vendredi, le Tessin parait ses couleurs hivernales. Quinze centimètres d'or blanc étaient tombés dans la journée. Même les grands lacs tessinois se sont parés de blanc. Entre 2 et 5 centimètres de neige se sont accumulés sur les lacs Majeur et de Lugano.

Dix à quinze centimètres se sont ajoutés dans la nuit de vendredi à samedi dans la plaine de Magadino, à Locarno-Monti ou à Brissago, selon Météosuisse. Entre 20 et 25 centimètres d'or blanc couvrent le Valle Maggio, à 700 mètres.

A cause des chutes de neige, le match de Super League qui devait opposer Lugano et Thoune samedi soir a été repoussé. Trente centimètres de neige gisaient sur le terrain du Cornaredo. Il n'est pas praticable, indiquait samedi le FC Lugano dans un communiqué. (ats/nxp)