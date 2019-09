La Suisse semble prête à taxer les billets d'avion

Les militants de la cause climatique qui ont manifesté jeudi matin dans la salle du Conseil national réclamaient des actes. Ils en verront peut-être les premiers signes concrets ce lundi, à Berne. Le Conseil des États débattra de la révision de la loi sur le CO2, un projet qui avait fait naufrage l'hiver dernier au parlement. La commission compétente de la Chambre des cantons l'a non seulement repêchée, mais elle est allée plus loin que ce que prévoyait le Conseil fédéral. Un retournement auquel la pression populaire exprimée depuis des mois n'est certainement pas étrangère.

Ce texte doit contribuer à diminuer drastiquement nos émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030, et fixe à 60% la part minimale de cette réduction à réaliser en Suisse. Il contient une mesure emblématique, impensable il y a peu de temps encore: l'introduction d'une taxe sur les billets d'avion. Comprise en 30 et 120 francs selon la durée des vols, elle frapperait tous les passagers – sauf les voyageurs en transit. Jeudi, le Conseil national a déjà accepté, par 112 voix contre 62, une motion dans ce sens de Jürg Grossen (PVL/BE).

Taxer l'essence?

La loi sur le CO2 pourrait aussi concerner les automobilistes, puisque la commission des États propose de renchérir le prix de l’essence et du diesel. L’augmentation devrait se monter à 10 centimes par litre au maximum dans un premier temps, avant de passer à 12 centimes maximum dès 2025. Une petite part de ce supplément doit, entre autres, servir à promouvoir les voitures électriques, en favorisant par exemple l’installation des stations de recharge.

Troisième point à relever, la commission veut créer un Fonds pour le climat, qui serait alimenté notamment par les nouvelles taxes écologiques. La Confédération s’en servira pour promouvoir les énergies renouvelables – aussi au niveau local – et pour financer des mesures visant à éviter les dommages résultants du réchauffement climatique. L’argent ira aussi pour limiter les émissions de CO2 des bâtiments. Là aussi, des valeurs limites seront peu à peu introduites. D’ailleurs, comme le Conseil fédéral, la commission n’exclut pas non plus d’augmenter la taxe sur le CO2 perçue sur les combustibles fossiles (mazout).

Zéro carbone en 2050

Le gouvernement a lui aussi décidé de mettre les bouchées doubles pour tenter de limiter le réchauffement climatique. À la fin d'août, il a affiché des ambitions à la hausse en visant la neutralité carbone à l'horizon 2050. Autrement dit, la Suisse ne devra alors pas rejeter dans l'atmosphère plus de gaz à effet de serre que ce que les réservoirs naturels et artificiels sont capables d'absorber. Transports, bâtiments, industrie: tous les secteurs sont appelés à viser cet objectif.