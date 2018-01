La baisse des impôts aux USA inquiète le Conseil fédéral

Donald Trump donne des sueurs froides au Conseil fédéral. Ce ne sont pas les éventuels dérapages verbaux du président américain qui l’inquiètent. Non, ça, c’est du folklore qui provoque, certes, des vagues d’indignation mais qui n’a aucune conséquence sur l’économie suisse.

Le gouvernement redoute en revanche la grande baisse des impôts que le Congrès américain vient de décider en faveur des entreprises. Et il faut s’attendre à ce que Donald Trump, en business man averti qu’il est resté, fasse la promotion de ces avantages fiscaux à Davos devant les chefs d’entreprise du monde entier.

Voilà pourquoi Ueli Maurer a remis sur le tapis la grande réforme fiscale suisse des entreprises (PF 17) lors de la première séance du Conseil fédéral en 2018, mercredi. Qu’en est-il ressorti? Un communiqué sans ambiguïté. «Pour le Conseil fédéral, la nécessité d’agir dans le domaine de la fiscalité des entreprises revêt un caractère urgent.» Et quelques lignes plus loin, Berne insiste lourdement: «La tendance internationale à l’abaissement de l’imposition des entreprises a rendu cette nécessité encore plus urgente. Le PF 17 constitue un instrument adéquat pour que la Suisse reste une place économique attrayante.»

Car, outre les États-Unis, la Suisse craint aussi les conséquences du Brexit. La Grande-Bretagne, une fois sortie de l’Union européenne, pourrait baisser massivement sa fiscalité afin d’améliorer son attractivité économique.

Le problème? Les divisions partisanes suisses qui demeurent. L’ancienne réforme fiscale RIE III a été torpillée par le peuple via un référendum de la gauche. Or un nouveau compromis n’est pas en vue. Gauche et droite se déchirent, par exemple, sur l’imposition des dividendes.

Le Conseil fédéral est cependant déterminé à aller rapidement de l’avant. Il bouclera son message pour la réforme PF 17 au printemps. Puis l’objet pourrait être voté avant la fin de l’année. Mais un référendum reste toujours possible. (24 heures)