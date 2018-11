La banque Migros abolit les bonus pour ses cadres

Les bonus seront supprimés à compter de l'exercice 2019, a indiqué la banque dans un communiqué, précisant qu'il ne s'agit pas d'une mesure d'économie.

Ses collaborateurs qui touchaient jusqu'à présent des bonus bénéficieront d'une hausse individuelle de salaire qui sera déterminée au cas par cas, à la lumière des bonus versés au niveau de la banque dans son ensemble au cours des trois dernières années, a-t-elle précisé.

«Un bonus n'est plus adapté à une banque moderne», a jugé son directeur général, Harald Nedwed, dans un entretien publié sur le site de la banque pour expliquer cette décision.

«Ces dernières années, les activités bancaires se sont complexifiées de manière croissante», a-t-il poursuivi, évoquant notamment la banque en ligne qui permet désormais à ses clients de décider eux-mêmes «comment et quand» ils souhaitent effectuer leurs opérations.

1300 employés

Le succès commercial de la banque dépend en conséquence de l'interaction de nombreux collaborateurs. «Dans ce contexte, la rémunération variable individuelle sous forme de bonus recèle même le danger d'inciter les collaborateurs à privilégier leur activité propre, déterminante pour le bonus, au détriment de la perspective d'ensemble», a-t-il argumenté.

Jusqu'à présent, seul le directeur général ne percevait pas de bonus. Un bonus, plafonné généralement à 20% du salaire annuel, était en revanche versé en cas de bonne performance, en lieu et place d'un treizième mois aux autres membres de la direction et des cadres, a détaillé la banque dans le communiqué.

Créée en 1958 par Gottlieb Duttweiler, le fondateur de la chaîne de supermarchés Migros numéro un de la distribution en Suisse, la banque Migros fournit principalement des comptes courants et d'épargne, des crédits et emprunts hypothécaires aux particuliers et petites et moyennes entreprises.

La banque qui revendique environ 800'000 clients emploie quelque 1300 personnes. (ats/nxp)