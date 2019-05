La bise épargne la vigne et l’agriculture

Les températures ont certes été fraîches cette nuit en plaine, mais n’ont plus atteint de valeur négative et, contrairement à la semaine dernière, ne sont plus tombées sont le 0 degré, avec son risque de gel. Cet épisode venteux, même tempétueux, va donc épargner les arbres fruitiers et les vignobles. Selon Denise Cugini, porte-parole de la Haute École de viticulture et œnologie de Changins, «ces vents tempétueux n’auront aucune conséquence pour la viticulture. Grâce à aux pluies de ces dernières semaines, le sol ne risque aucun assèchement. Cela dit, à cause des températures en-dessous des moyennes saisonnières, les vendanges seront probablement plus tardives cette année. Ou, plus précisément, elles reviendront à des dates plus usuelles que celles observées ces dernières années».

L’alerte 3 sur une échelle de 5 des rafales va, selon MétéoSuisse, être levée mercredi matin à 6 heures. Cela sera aussi la fin des Saints de Glace : «Saint Gervais, saint Pancrace et saint Mamert font à trois un petit hiver», dit le dicton. Les scientifiques valident-ils cette croyance populaire. Selon l’Office fédéral de météorologie et de climatologie MétéoSuisse, «nos séries de mesures n’ont pas permis de confirmer la survenue récurrente de cet événement météorologique censés apparaître certains jours du mois de mai». Néanmoins, des journées de gel sont régulièrement observées durant ce joli mois où l’on est censé faire ce qu’il nous plaît. Le pire a été vécu en mai 1993, avec quinze jours de gel successifs.

Les 100 km/heure presque atteint

André-Charles Letestu, météorologue chez MétéoSuisse, fait le point: «Aujourd’hui, lundi, devrait voir les rafales les plus fortes jusqu’à mercredi, où l’alerte 3 sur 5 sera levée à 6 heures du matin. Les pics pourront atteindre les 70 kilomètres/heure contre 40 km/h de vents moyens ce matin. Durant la nuit de dimanche à lundi, la Dôle a connu le record des rafales, à 132 km/h, en Suisse. À Genève, il a soufflé à 72,4 km/h, à Nyon, 90,7 km/h et à 99 km/h sur le lac de Joux.» Cette après-midi, MétéoSuisse a ainsi observé des pics à 76,7 km/h à Genève, 91,1 km/h à Nyon et carrément 97,6 km/ à Saint-Prex, frisant donc les 100 kilomètres annoncés.

Par temps de vent de nord-est, de bise pure, comme c’est le cas actuellement, l’arc lémanique est généralement le plus touché. Le niveau d’alerte rafales se situe sur un niveau 3 autour du lac Léman, ainsi qu’au Tessin contre un niveau un niveau 2 sur le reste de la Suisse romande. Cela dit, la frontière est très faible entre ces deux niveaux d’alerte, puisque le niveau 2 s’étend de 70 à 90 km/h et le niveau de 90 à 110 km/h. Cela dit, affirme André-Charles Letestu, « la bise pure est cet avantage de forcir peu à peu, mais de façon régulière, à l’inverse des bourrasques brutales dues aux orages notamment où les vents peuvent, en quelques minutes et de façon très localisée, atteindre le niveau 4, c’est-à-dire plus de 110 km/h.

Des conseils?

Voici donc les conseils de MétéoSuisse: rester vigilant quant à une chute possible d’objets (tuiles, branches, fils électriques), éviter les zones forestières et les allées bordées d’arbres, se tenir éloigné des rives, des lacs et renoncer à toute activité nautique. Enfin, côté aéroports, un avis de tempête a été annoncé pour l’aéroport de Lugano-Agno et des avis de vent fort pour Genève-Aéroport – où des objets et des véhicules sur le tarmac ont été sécurisés, mais aucun vol supprimé ­-, Zurich-Kloten et à Berne. (24 heures)