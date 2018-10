La cagnotte grimpe à 16 millions de francs

Le tirage du Swiss Loto n'a pas fait de nouveau millionnaire mercredi. Pour gagner, il fallait cocher les numéros 10, 13, 14, 37, 38 et 42. Le numéro «chance» est le 1, le «rePLAY» le 10 et le Joker 207884.

Fait rare, il n'y a pas non plus de gagnant au 2e rang, soit les six numéros sans celui de «chance». Les six gagnants avec cinq bons numéros empochent chacun un peu moins de 14'000 francs. Le montant en jeu lors du prochain tirage s'élève désormais à 16 millions de francs, écrit la Loterie Romande. (ats/nxp)