La caisse de pension de La Poste abandonne Ethos

La caisse de pension de La Poste (CP Poste) met un terme à sa collaboration avec Ethos. Elle reproche les «insuffisances dans la gouvernance» de la fondation genevoise. «Les contrats sont résiliés à fin 2018 et les actions d'Ethos Services SA tenues par la CP Poste mises en vente», a-t-elle annoncé lundi dans un communiqué.

Les désaccords entre les deux parties sont apparus au grand jour en décembre dernier. Françoise Bruderer Thom, directrice de la CP Poste, avait démissionné du conseil de fondation d'Ethos, critiquant notamment des conflits d'intérêts impliquant le président Dominique Biedermann.

«La communication sur le site d'Ethos et les interviews données tant par le président Dominique Biedermann que le vice-président Hanspeter Uster ainsi que les menaces d'entreprendre des actions en justice contre la directrice de la CP Poste ne laissent entrevoir aucune prise de conscience des manquements critiqués», a écrit la CP Poste pour justifier sa décision.

Départ de Biedermann

Le passage de Dominique Biedermann du poste de directeur général à la présidence était notamment critiqué, de même que la présence de sa femme au sein de la direction. Rejetant les accusations, l'homme fort d'Ethos a toutefois fini par renoncer, annonçant samedi qu'il allait abandonner son poste en juin pour laisser la place «à la génération suivante».

Il faut donc s'attendre à des changements chez Ethos. Et même la CP Poste n'exclut pas d'entamer une nouvelle collaboration. «Si Ethos devait engager les mesures attendues et nécessaires, au plus tard lors de l'assemblée générale 2018 (ndlr: le 14 juin à Fribourg), la CP Poste serait ouverte à la reprise du dialogue», a-t-elle assuré.

La Fondation Ethos regroupe plus de 220 caisses de pension et institutions suisses exonérées fiscalement. Elle promeut l?investissement socialement responsable et un environnement socio-économique stable et prospère. (ats/nxp)