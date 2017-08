La centrale de Beznau sous révision

Le réacteur numéro 2 de la centrale nucléaire de Beznau, à Döttingen (AG), sera déconnecté du réseau dès vendredi pour sa révision annuelle. Les travaux devraient durer plus d'un mois.

Il s'agira notamment de procéder à des inspections et examens des installations et de changer certains composants, a indiqué jeudi Axpo, l'exploitant de la centrale. Des tests de tous les systèmes seront aussi réalisés et 20 des 212 barres de combustibles seront changées. Le début de la révision annuelle marque également la fin d'un cycle de production durant lequel la centrale a produit 2,8 milliards de kWh.

Le bloc numéro 1 de la centrale est à l'arrêt depuis mars 2015 après la découverte de 925 mini-trous dans la cuve de pression du réacteur. Ce bloc est le plus ancien réacteur commercial au monde. Il compte 47 ans d'activité. (ats/nxp)