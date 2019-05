La centrale de Gösgen en révision dès samedi

Des travaux d'entretien et de vérification seront réalisés dans la centrale nucléaire de Gösgen, de même que le remplacement de 36 des 177 éléments combustibles au sein du réacteur.

Comme chaque année, la révision de l'installation située à Däniken (SO) commence samedi matin par une vérification de la vanne d'échappement de la vapeur non nucléaire. L'ouverture de cette vanne sera visible et sonore aux alentours, indique vendredi la société d'exploitation de la centrale de Gösgen.

Inaugurée il y a bientôt 40 ans, le réacteur est arrivé au terme de son 40e cycle de production, qui a duré 341 jours. Durant ce cycle, la centrale a produit 8,170 milliards de kilowattheures. Cela représente 13% du besoin en électricité en Suisse. (ats/nxp)