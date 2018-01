La commune de Davos interdit les manifestations

Une requête du PS, de la Jeunesse socialiste suisse (JSS) et des Jeunes verts a par conséquent été rejetée. Les trois partis avaient demandé ensemble à pouvoir se rassembler sur la Postplatz de Davos. D'autres demandes sont parvenues à la commune, qui les a également refusées.

La JSS voit dans la décision de l'exécutif davosien «un affront à l'encontre des droits démocratiques de la population civile, et la soumission des autorités à l'élite dirigeante». Dans un communiqué, sa présidente Tamara Funiciello déplore: «Le fait que Trump et Co. ne soient pas des amis de la démocratie nous était connu. Que désormais les autorités suisses suivent cette tendance est un scandale». (ats/nxp)