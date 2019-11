La crainte d'un séisme majeur se réveille en Valais

A 1h54 ce mardi matin, nombre de Sédunois se sont réveillés. Un grand bruit, puis une secousse. Un peu plus de deux heures plus tard, rebelote. Par deux fois, un séisme de magnitude 3,3 sur l'échelle de Richter a été enregistré aux environs du Col du Sanetsch, à la frontière avec le canton de Berne. Et puis, entre 7 et 10h, les Valaisans du centre auront encore senti cinq fois la terre trembler.

Cette succession de séismes inquiète même s'ils n'ont pas occasionné de dégâts. Localisés au même endroit, ils font craindre qu'un séisme plus fort, qui survient en moyenne tous les 80 à 100 ans en Valais, soit à attendre prochainement. Sur les réseaux ce mardi matin, on s'agite. Mais chez les spécialistes, on relativise.

Le Service sismologique suisse indique ainsi sur son site que «de tels essaims de séismes sont bien connus pour la Suisse. En général, l’activité sismique s’estompe au fil des jours. [...] Le Valais est la région de Suisse la plus active sismiquement. Les tremblements de terre de cette nuit se sont produits sur une zone de faille bien connue qui s’étire parallèlement à la vallée du Rhône au sud des Diablerets et du Wildhorn. Le dernier séisme qui y a été ressenti l’a été le 14 janvier 2018. Des secousses plus faibles, non ressenties, s’y produisent quasiment chaque semaine.» C'est également sur cette faille que s'est produit le dernier séisme majeur du pays, le 25 janvier 1946, à une magnitude de 5,8. Des dégâts importants avaient été causés dans un canton qui était toutefois nettement moins urbanisé qu'aujourd'hui.

Car le Service sismologique suisse peut, dans la foulée, «estimer avec une probabilité de 5 à 10 % qu’un séisme plus fort peut se produire dans les prochains jours.» En Valais, le géologue cantonal, Raphaël Mayoraz décrit lui une situation «normale» qui ne laisse pour l'heure rien présager d'inquiétant.

Raphaël Mayoraz, comment peut-on estimer la probabilité d'un séisme majeur à 5 à 10% pour ces prochains jours?

Il s'agit d'une statistique et non d'une prédiction. Elle prend en compte des données mondiales qui répertorient à quelle fréquence des séismes plus importants se sont produits après une série de secousses de plus faible intensité. Nous adorerions pouvoir prévoir les séismes mais c'est malheureusement impossible aujourd'hui. Les tremblements de terre enregistrés cette nuit sont fréquents en Valais.

Mais est-il si habituel de ressentir sept secousses, au même endroit, sur un intervalle aussi court?

Pour l'heure, cela n'a rien de surprenant. En revanche, on serait dans une situation inhabituelle si cela devait continuer jusqu'à demain matin. Il faudrait alors que l'on investigue davantage la question. Quoi qu'il en soit, rien ne nous permet d'affirmer que c'est annonciateur d'un séisme plus fort auquel doit s'attendre le Valais.

Il n'y a donc pas de surveillance accrue de votre part pour l'instant?

Non, nous collectons simplement les données du service sismologique suisse.

A quand faut-il s'y attendre à un séisme majeur?

On sait que des séismes de magnitude d'environ 6 sur l'échelle de Richter se sont produits en Valais en 1755, 1855 puis 1946. Les données antérieures sont moins fiables mais c'est sur cette base que nous tablons sur une périodicité de l'ordre de 80 à 100 ans. Il s'agit là aussi d'une statistique, pas d'une certitude scientifique et on s'attend donc à ce que ce «Big One» se produise à nouveau dans les décennies à venir avec une magnitude qui pourrait être égale ou même légèrement supérieure à 6.

Un tel séisme pourrait donc arriver demain?

Oui, on ne peut pas l'exclure. Mais la probabilité est plus forte dans vingt ou trente ans car un indicateur avec un temps de retour aussi régulier est tout de même très intéressant. Et c'est pour cela que nous nous y préparons car c'est très clairement le danger naturel qui constitue le risque le plus important pour le canton.

En 1946, on avait dénombré trois morts et essentiellement des dégâts matériels, on doit donc s'attendre à pire?

Les choses ont changé. La population valaisanne a plus que triplé et surtout, la densité des constructions en plaine est cinq fois plus élevée. Or c'est en plaine, sur un sol essentiellement composé d'alluvions, que le ressenti du tremblement de terre est le plus fort. C'est ce qu'on appelle l'effet de site. On le voit très bien sur la carte des ressentis du premier tremblement de terre de ce mardi que c'est en plaine que la sensation était la plus forte alors que l'épicentre était localisé en montagne.