La crise va peser longtemps, selon le chef de la BNS

Le Matin Dimanche La Suisse entre en récession en raison du coronavirus. Comment le pays va-t-il s'en sortir? Interview de Thomas Jordan, le président de la BNS. Plus...

Suisse Des protestataires ont manifesté ce samedi dans plusieurs villes de Suisse alémanique contre les mesures imposées par le gouvernement pendant la pandémie du coronavirus. Plus...

Coronavirus Seuls 9,7% de la population genevoise a été exposée au Covid-19, selon les résultats de la première phase de l'étude Corona Immunitas publiés vendredi. Plus...

Coronavirus A l’heure actuelle, 1532 personnes sont décédées en Suisse en lien avec un COVID-19 confirmé, soit six de plus que vendredi. Plus...