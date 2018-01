La disparition de Samantha n’inquiétait pas les enquêteurs

C’est contre un mur que les proches de Samantha ont dû se battre pendant les deux mois précédant sa mort. Le 17 janvier dernier, la découverte du corps sans vie de la Genevoise à Cheyres (FR) a confirmé ce que sa famille et ses amis pressentaient mais que les enquêteurs ont refusé de voir. Depuis sa disparition le 22 novembre 2017, alors qu’elle devait rejoindre son ami R. au bord du lac de Neuchâtel, il était clair pour chacun que la jeune fille était en danger.

À maintes reprises, sa grand-maman, Irène, a demandé à la police qu’un avis de recherche soit publié. Elle appelait tous les jours les forces de l’ordre pour prendre des nouvelles de l’enquête. Mais rien n’y faisait. Pourtant, aux yeux de la famille, plusieurs éléments auraient pu alerter les autorités et les mobiliser bien au-delà de ce qui a été entrepris.

Elle n’avait jamais fugué

Comme tant de jeunes de son âge, la victime de 19 ans était une adepte du natel et des réseaux sociaux. Au dire de ses amis, elle se connectait régulièrement sur WhatsApp, Snapchat, Facebook ou autre. Pas un jour ne passait sans que la jeune femme n’ait sa mère et sa grand-mère au téléphone. Or, depuis le 22 novembre à 23h16, c’est le silence radio. Ni messages, ni statut, ni appel. Son téléphone sonne dans le vide. Très vite, cette situation inhabituelle inquiète Irène. D’autant plus que Samantha n’a jamais fugué par le passé et n’avait pas de raison de le faire. Sa grand-maman lui envoie donc un SMS lui demandant de la rappeler, à défaut elle préviendrait la police. Pas de réponse.

Le soir du 23 novembre, Irène file au poste de Blandonnet (GE), non loin du Lignon où elle réside. Elle signale la disparition de sa petite-fille en expliquant que celle-ci avait rendez-vous ce soir-là avec un jeune homme à Cheyres. Les agents lui indiquent que, s’agissant d’une personne majeure en bonne santé, il faut attendre 48h avant d’agir. Les heures passent. Le silence perdure.

Le 25 novembre, Irène retourne au poste. La police prend sa déposition et diffuse un avis de disparition interne à toutes les polices de Suisse. Quant à la publication externe d’un avis de recherche, il n’en est pas question. «Samantha a pu fuguer, partir à l’étranger, lui dit-on. Elle a aussi pu changer d’identité.» Sachant que sa petite-fille a ses papiers sur elle, Irène demande alors de vérifier si elle a pris l’avion. «Trop compliqué», lui rétorque-t-on.

Convaincus qu’il est arrivé quelque chose à Samantha, ses proches décident alors de placarder leurs propres avis de recherche dans la région d’Yverdon et de Cheyres. Ceux-ci sont d’ailleurs très vite arrachés dans le village fribourgeois.

Appel en Italie

Parallèlement, une cousine transalpine de la mère de la disparue arrive à médiatiser l’affaire en Italie. La célèbre émission Chi l’ha visto sur la chaîne de télévision RAI3 lui consacre un sujet le 30 novembre. L’un des journalistes du programme est tellement estomaqué de l’apathie helvétique qu’il promet de faire une suite à Genève en janvier.

Au même moment, plusieurs amis de la famille entreprennent d’aller questionner R. à Cheyres sur sa rencontre avec Samantha. Il est en effet le dernier à l’avoir vue vivante. À cette occasion, l’individu, qui a aujourd’hui avoué le meurtre de la Genevoise, se montre très nerveux et change régulièrement de version, comme l’a révélé Le Matin Dimanche. Un élément qui a été remonté aux forces de l’ordre.

«R. n’a pas le profil»

Celles-ci se décident enfin à perquisitionner le domicile de R. dans le canton de Fribourg. Elles l’auditionnent également à Genève en qualité de «personne appelée à donner des renseignements». Mais cela ne donne rien. «Il n’a pas le profil», résument les agents à Irène. Quand la grand-mère insiste, ils lui répondent sèchement: «On ne va quand même pas passer sa chambre au luminol (ndlr: produit utilisé pour détecter des traces de sang)!»

Dès cet instant, la piste de Cheyres est écartée par les enquêteurs au profit de la disparition volontaire. Pour eux, Samantha a fugué. Aucune battue ne sera donc jamais ordonnée dans le secteur où le corps entravé et dénudé de la jeune fille sera finalement retrouvé par un promeneur. Une zone marécageuse qui, faut-il le rappeler, se trouve à moins d’une centaine de mètres de La Lagune, le restaurant où travaillait R.

«Incompréhension»

«Je trouve abject de ne pas lui avoir prêté secours, ne décolère pas Yamina, une ancienne voisine d’Irène. Il suffisait de prendre des affaires à Samantha et de les faire renifler aux chiens. Nous aurions peut-être pu la trouver en meilleur état qu’aujourd’hui. Même si Samantha était majeure, tout le monde devait être prévenu de sa disparition!»

Un avis que partage l’avocat de la famille endeuillée. «Que la disparition d’une jeune femme de 19 ans, dont on savait où elle était et avec qui, n’ait pas suscité les recherches les plus poussées ne peut que provoquer l’incompréhension générale, déclare Me Giorgio Campa. Il est à espérer que la manifestation de la vérité ne sera pas rendue impossible par le temps écoulé.»

Le 25 décembre, Irène, privée de sa petite-fille, refuse de fêter Noël. Désemparée, elle appelle tous les jours la police genevoise. «L’enquête est en cours, lui assure-t-on sans autre détail. Cela ne sert à rien de nous appeler chaque jour. Contactez-nous au maximum une fois par semaine.» Moins d’un mois plus tard, le cadavre de Samantha est retrouvé. Au hasard d’une promenade pédestre. (24 heures)