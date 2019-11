La distribution de lait gratuit à l’école se fait des ennemis

La commune de Wallisellen (ZH) a rompu il y a dix jours avec une longue tradition. Pour la première fois depuis vingt ans, elle n’a pas participé à la Journée du lait à la pause, distribution gratuite de lait de vache dans les écoles primaires et enfantines du pays. En cause? Le fait que l’action soit «sponsorisée» par Swissmilk, l’association des producteurs de lait, rapporte le journal «Zürcher Unterländer». La direction des écoles juge aussi «problématique» la promotion du lait comme collation.

Le 7 novembre dernier, la faîtière a distribué, en collaboration avec l’Union suisse des paysannes et des femmes rurales, des gobelets estampillés Swissmilk à plus de 325'000 enfants de tout le pays. Dans le canton de Genève, 35 écoles et crèches ont participé, selon la faîtière. Dans le canton de Vaud, elles étaient encore plus nombreuses, avec 151 établissements inscrits. En plus d’une portion de lait, les enfants ont reçu la brochure «Des dix-heures sains: simple rapide», où ils se voient conseillés de consommer trois portions de lait ou de produits laitiers par jour. Swissmilk finance l’opération et édite le petit dépliant.

S’agit-il d’une opération à but économique qui ne devrait pas être admise dans un cadre scolaire? Ou d’une sensibilisation utile à la santé des écoliers? Wallisellen attise le débat.

Base volontaire

Pour Swissmilk, pas de doute, sa démarche est légitime. Son objectif est de promouvoir une collation saine, défend-elle. «On ne peut pas parler de sponsoring. Aucune marque n’est représentée», réagit son porte-parole, Reto Burkhardt, qui souligne que la participation des écoles se fait sur une base volontaire. Anne Challandes, présidente de l’Union suisse des paysannes et des femmes rurales, ajoute: «Swissmilk n’a pas vocation à vendre un produit. Nous faisons de la promotion d’une boisson saine, lorsqu’elle est nature, que les enfants sont libres de boire ou ne pas boire.» Les organisateurs se réfèrent aux recommandations fédérales en matière de consommation de lait et de produits laitiers.

La Société végane Suisse conteste vigoureusement la présence de Swissmilk dans les préaux. «La brochure suggère que le lait est nécessaire pour une alimentation saine. Or il n’y a pas de base scientifique à cela», critique la directrice, Laura Lombardini. Elle dénonce le fait que des écoliers soient pris pour cibles par ce qu’elle considère comme de la publicité. L’objectif de cette action serait très clair: à ses yeux, il s’agit de soigner l’image du lait pour doper les ventes. Et de critiquer le passage sous silence de la facette «moins agréable» de la production de lait, comme le fait que les vaches doivent constamment vêler et que leurs veaux leur soient immédiatement retirés.

Dans un guide daté de 2016 et destiné aux écoles au sujet des financements externes, l’association des enseignants alémaniques (LCH) souligne la nature délicate de la distribution de lait à l’école – tout comme celle de pommes, qui n’est, elle, pas gratuite. Selon le syndicat, les parents sont en premier lieu responsables de l’alimentation de leurs enfants. En participant à la journée, les écoles servent de plateforme publicitaire à une denrée qui se trouve en concurrence avec d’autres produits, ce qui peut conduire à des «conflits» entre ménages et écoles. «C’est une action critique. Il s’agit d’une association avec des intérêts sous-jacents», développe sur le site Watson la secrétaire générale de LCH, Franziska Peterhans. La promotion n’est acceptable, selon elle, que si aucune information fausse n’est relayée, comme dire qu’un enfant privé de lait «viendrait à manquer d’importants nutriments. Une alimentation saine sans lait est aussi possible.»

Le syndicat est contre mais…

Le Syndicat des enseignants romands (SER) rappelle, de son côté, son opposition à «l’interférence du privé dans l’école publique». «La distribution gratuite de lait financée par Swissmilk représente du sponsoring, affirme le secrétaire général, Jean-Marc Haller. Cela pose évidemment des questions au regard des préoccupations sanitaires, environnementales, de bien-être animal liées au produit. Mais la situation est un peu particulière car il s’agit d’un domaine subventionné, payé par nos impôts. Il ne faut pas se montrer dogmatique. Mieux vaut promouvoir du lait que du Coca.» Selon l’enseignant, la Journée du lait ne susciterait pas de remous en Suisse romande.

Professeur en nutrition aux Hôpitaux universitaires de Genève, Claude Pichard se dit favorable à l’action. «Le lait est un produit complémentaire intéressant comme source de calcium jusqu’au début de l’âge adulte, lorsque prend fin la croissance.» Encore faut-il que le produit soit de bonne qualité. «Ce sera le cas si les vaches se trouvent dans des pâturages qui ne sont pas pollués par les engrais et autres produits toxiques. En clair, si le lait est bio, par exemple le lait de pâturage de montagne.» Et le médecin de s’interroger en définitive sur la légitimité de promouvoir un produit lorsqu’il est issu d’élevages ultraintensifs, qu’il qualifie de «défauts dans le système». «Je suis heureux que le débat existe. Il ne peut que pousser à plus de contrôles dans les modèles alimentaires.»