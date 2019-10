La douane saisit de faux billets et des champignons

Les collaborateurs de l'Administration fédérale des douanes (AFD) ont procédé à deux interpellations mercredi dernier à Vallorbe et à L'Auberson (VD). Ils ont saisi 204 billets d'euros photocopiés et plus de deux kilos de psilocybes, des champignons hallucinogènes.

Mercredi, vers 11h50 à Vallorbe, les douaniers ont contrôlé le véhicule d'un Français de 35 ans. Ils ont découvert 102 photocopies de billets de 10 euros et 102 de 20 euros. Ces fausses coupures étaient emballées dans un paquet dissimulé sous le siège passager, explique lundi l'AFD dans un communiqué.

Le trentenaire a déclaré avoir acheté ces faux billets sur un site internet. L'homme et les fausses coupures ont été remis à la police vaudoise, précise l'AFD.

Peu après, vers 14h30, un véhicule immatriculé dans le canton de Vaud a intrigué une patrouille mobile dans la région de L'Auberson. Lors du contrôle du véhicule, les douaniers ont découvert dans le coffre 2,3 kilos de champignons hallucinogènes, cachés sous une couverture. Dans ce cas également, le conducteur et les champignons ont été remis à la police vaudoise.