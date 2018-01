La doyenne de Suisse fête son 110e anniversaire

La doyenne de Suisse Alice Schaufelberger-Hunziker a fêté jeudi son 110e anniversaire. Elle vit depuis peu à Winterthour (ZH), car le home dans lequel elle séjournait à Zurich est en cours de rénovation.

Née en 1908, la doyenne a une mobilité réduite mais tout son esprit, a indiqué à l'ats Iris Ritte, directrice du home. Elle a fêté son anniversaire en petit comité avec ses proches. Le maire de Winterthour Michael Künzle a félicité la jubilaire et lui a remis un bouquet de fleurs et une carte.

Le home et l'Office fédéral de la statistique (OFS) ne peuvent confirmer avec certitude qu'Alice Schaufelberger-Hunziker est la femme ou peut-être la personne la plus âgée de Suisse. Les données statistiques les plus récentes de l'OFS datent de 2016, a indiqué l'office à l'ats. (ats/nxp)