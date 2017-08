La foire d’empoigne autour des tarifs médicaux reprend

Mercredi, Alain Berset sonnait la fin de la récréation dans la révision des tarifs médicaux ambulatoires. Après sept ans de discussions infructueuses, le Conseil fédéral tranchait. Son adaptation doit permettre d’épargner 470 millions dans les coûts de la santé, soit 1,5% des primes maladie. Un arbitrage qui n’a pas calmé les ardeurs. Au contraire, 48 heures plus tard, la pagaille autour de TarMed rebondit entre les acteurs du dossier.

Parmi eux, les caisses maladie. C’est un communiqué diffusé vendredi qui rallume le brasier. Contrairement à Curafutura, l’autre faîtière, Santésuisse annonce qu’elle n’a pas l’intention de revoir à la baisse la fixation des prochaines primes maladie. Douche froide. Le gouvernement partait du principe que les assureurs devaient déjà intégrer dans le calcul des primes pour 2018 la baisse de 1,5%, correspondant aux 470 millions issus de la baisse tarifaire.

«Cette demande n’est économiquement pas défendable, explique Santésuisse. Avant de vouloir baisser les primes, de réelles économies doivent pouvoir être constatées.» Le risque? Que les économies soient moindres et qu’il faille corriger en 2019 avec des hausses considérables. Et l’organisation de rappeler que la précédente baisse tarifaire introduite par l’Etat en 2014 n’avait pas permis d’épargner les montants attendus. La faute aux médecins et hôpitaux concernés qui avaient compensé le manque à gagner par une augmentation du nombre des prestations fournies.

L’Office fédéral de la santé publique a toujours la possibilité de faire pression sur les assureurs, mais pour la conseillère nationale Rebecca Ruiz (PS/VD), cette prise de position dénote un problème, plus inquiétant. «Elle montre un manque de confiance vis-à-vis du corps médical. Ce qui n’est pas de bon augure pour la suite des discussions.»

Surcharge administrative

Une méfiance ressentie aussi lors de la conférence de presse organisée par les différentes associations de médecins. Malgré quelques correctifs apportés par rapport au projet initial, le corps médical reste très pessimiste au sujet de l’intervention du Conseil fédéral. «Elle rend l’application du tarif encore plus complexe et augmente la surcharge administrative», critique le président de la Fédération des médecins suisses (FMH), Jürg Schlup. Il estime que cette adaptation se fera au détriment du temps consacré au contact direct avec les patients.

Pour Pierre Vallon, président de la Société suisse de psychiatrie et psychothérapie, TarMed est mort. «L’intervention tarifaire d’Alain Berset revient à faire de l’horlogerie avec un marteau. Il va falloir reconstruire un tout nouvel ouvrage.» Est-il optimiste pour les futures négociations? «Il y a déjà eu un nouveau miracle de Berne. Alors qu’il était divisé, le corps médical tire désormais à la même corde. Nous nous montrerons unis devant les partenaires du système de santé. J’espère que les assureurs ne se montreront pas butés, comme ils l’ont parfois été dans les négociations jusqu’à aujourd’hui.»

Pour les médecins, le principe «l’ambulatoire avant l’hospitalier» doit prévaloir. Les traitements sont en effet plus chers lorsqu'ils sont réalisés en milieux hospitaliers. TarMed doit en tenir compte. Et de citer une étude de la société d’audit PwC qui montre un potentiel d’économies de 1 milliard sur les coûts de la santé. «Cela nécessiterait de revoir le mode de financement de l’ambulatoire avec la participation des cantons, comme c’est le cas pour l’hospitalier.»

Un ajustement qui reviendrait indirectement à alourdir la facture des cantons, eux qui sont derrière la gestion des hôpitaux. Leur faîtière H + critiquait mercredi le projet d’Alain Berset, l’estimant trop favorable aux assureurs. Elle pourrait rapidement devoir faire face à un nouveau front: celui des médecins. (24 heures)