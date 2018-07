La fonte des glaciers a déjà trois semaines d’avance

Avec la neige tombée en abondance cet hiver, le recul des glaciers aurait pu bénéficier d’une pause. Il n’en est rien. Pire encore, la situation est même déjà alarmante. Sur les deux glaciers emblématiques du pays, celui d’Aletsch et celui du Rhône, la glace nue a fait son apparition. C’est même déjà le cas sur la Konkordiaplatz, l’extrémité supérieure du glacier d’Aletsch. «Nous avons deux à trois semaines d’avance par rapport à la moyenne», s’étonne même le glaciologue David Volken.

La cause de cette situation paradoxale est à imputer au printemps exceptionnellement chaud, et en particulier au mois d’avril, qui a accéléré le début de la fonte. Car pour que l’épaisse couche de neige puisse protéger les glaciers d’une trop forte fonte, il faut qu’elle perdure au printemps. Sans vouloir jouer les oiseaux de mauvais augure, le professeur de géomorphologie alpine à l’Université de Fribourg Reynald Delaloye mettait déjà en garde ce printemps. «En montagne, l’hiver dure jusqu’en juin. S’il se met donc à faire très chaud dès le mois d’avril, les conséquences pourraient être comparables à celles de l’an dernier», prévenait le scientifique.

Le constat actuel lui donne raison. Et les chiffres sont impressionnants. «Le volume du glacier du Rhône se réduit en ce moment d’environ dix centimètres par jour», rapporte encore David Volken à nos confrères du «SonntagsBlick». 8000 à 10 000 litres d’eau s’écoulent par seconde. Les bâches tirées pour sauver l’accès à la grotte en disent long sur l’impuissance face à la disparition de ces géants blancs. Ce phénomène tombe d’autant plus mal qu’il fait suite à un été 2017 caniculaire et record (lire l’encadré). L’an dernier, le volume d’eau issu de la fonte des glaces aurait permis à chaque ménage suisse de remplir une piscine olympique.

Le scénario du pire se produit

Selon les chercheurs du réseau suisse des observations glaciaires (Glamos), qui ont publié leurs conclusions au début du mois de juillet dans la revue du Club alpin suisse, les glaciers ont perdu en moyenne deux mètres d’épaisseur l’an dernier, soit des chiffres comparables aux années caniculaires de 2003 et 2015. Pour le spécialiste David Volken, c’est le scénario du pire qui est en train de se produire. Il estime que la majorité des glaciers du pays auront disparu d’ici à 2050. «Et même pour le glacier d’Aletsch, il n’en restera plus grand-chose à la fin du siècle.»

«Il y a une augmentation de la fréquence des événements. On le voit très bien lors des étés caniculaires comme en 2003, 2015, 2017»

D’autres conséquences immédiates de ces périodes de fortes chaleurs sont à attendre. Elles se manifestent déjà notamment dans la région du massif du Mont-Blanc. Le syndicat français des guides de montagne vient ainsi d’émettre une recommandation visant à éviter certains accès dans le massif. En cause, un dégel rapide du pergélisol – qu’on appelle aussi le ciment des montagnes – qui provoque plusieurs éboulements et instabilités. «Il y a une augmentation de la fréquence des événements. On le voit très bien lors des étés caniculaires comme en 2003, 2015, 2017», analyse Ludovic Ravanel, chercheur au Centre national de la recherche scientifique (CNRS) et spécialiste de ces questions d’écroulements. Le volume a tendance à augmenter lui aussi. L’éboulement de Bondo dans les Grisons, l’an dernier, en était une illustration exceptionnelle.

Pratique modifiée

La situation est «préoccupante au plus haut point», confiait le président du syndicat français des guides, Christian Jacquier, en marge d’un récent séminaire sur le sujet à Chamonix. À ses yeux, la pratique de la montagne s’en trouve bouleversée, en évolution constante, et la nature et l’intensité du risque en sont grandement modifiées.

Les effets du printemps chaud sur le pergélisol n’en sont sans doute qu’à leurs débuts. Comme le rappelle le réseau Glamos, il faut environ six mois pour que les épisodes de chaleur soient pleinement répercutés en profondeur dans la roche. (24 heures)