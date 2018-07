La franchise de TVA remise en question

Le sujet revient régulièrement à Berne. En mai 2017, le Conseil fédéral avait ainsi refusé d’abaisser la franchise de 300 francs sur les marchandises importées: en dessous de ce montant, on est exonéré de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

Mais il faudra en reparler. Car le parlement de Thurgovie a approuvé mercredi dernier une initiative cantonale demandant cette fois aux Chambres fédérales l’abolition pure et simple de ladite franchise. L’argumentaire des Thurgoviens part du principe que si le tourisme d’achat est inévitable, il ne faut cependant pas l’encourager par une injustice fiscale. Les Thurgoviens ne sont pas seuls dans cette affaire: le canton de Saint-Gall a déposé à Berne en décembre dernier une initiative cantonale allant dans le même sens, demandant que «l’ensemble des importations de marchandises privées soient soumises à la TVA si celle-ci fait l’objet d’un remboursement à l’étranger».

«C’est une idée correcte en termes d’égalité», réagit Thomas Pletscher, responsable des questions de concurrence et de réglementation auprès d’EconomieSuisse. «Mais quant à son application, c’est plus compliqué.» Une remarque partagée par le conseiller d’État Philippe Leuba (PLR), ministre vaudois de l’Économie: «Avant de penser à une suppression de la franchise, il faut en premier lieu se poser la question du coût administratif que cela impliquerait par rapport à la recette fiscale escomptée. Car pratiquement, cela signifie que si vous revenez de France avec une baguette de pain, ou de Grèce avec une bouteille d’huile solaire, vous devriez remplir un questionnaire et régler les quelques centimes de TVA. Cela provoquerait une explosion du nombre de fonctionnaires nécessaires, et aussi des bouchons sans fin aux postes-frontières ou dans les aéroports. Il s’agit d’avoir un peu de bon sens et ne pas proposer une mesure inapplicable: elle affaiblit le système au lieu de l’améliorer.»

«Stop à la cherté»

Selon une étude du Credit Suisse, les citoyens helvétiques dépenseraient environ 10 milliards de francs par an à l’étranger pour le tourisme d’achat: récupérer l’entier de la TVA sur ce montant pourrait ainsi représenter pour les caisses publiques un gain entre 700 et 800 millions de francs. Mais en rejetant l’idée de s’attaquer à cette franchise, le Conseil fédéral avait aussi, au printemps 2017, souligné que selon lui, ce n’est pas tant l’exonération de TVA qui pousse les Suisses à faire des courses ailleurs. Le niveau du franc par rapport à l’euro, les différences de prix sur certains produits ou les horaires élargis d’ouverture des magasins ont un impact plus important. Mauro Poggia, en charge notamment de l’emploi au sein du Conseil d’État genevois, pense pourtant «que la franchise de 300 francs est trop haute et je suis pour qu’on en rediscute. Dans un canton comme Genève, qui souffre beaucoup du tourisme d’achat, on est obligé de constater que l’offre de supermarchés ne cesse d’augmenter de l’autre côté de notre frontière: c’est clairement la clientèle suisse qui est visée».

Pour combattre l’attractivité du shopping à l’étranger, d’autres pistes sont explorées. La principale étant l’initiative populaire «Stop à l’îlot de cherté – pour des prix équitables», qui a abouti au début de cette année, et sur laquelle les Suisses seront appelés aux urnes. Le texte entend s’attaquer aux importateurs généraux et aux fournisseurs abusant de leur position pour proposer aux Suisses des prix parfois très au-dessus (en moyenne, de près de 17%) de ce qui est pratiqué de l’autre côté de nos frontières. La facture pour les Helvètes serait, selon les initiants, de quelque 50 milliards de francs. Le texte est soutenu par des représentants de l’ensemble des partis (PS, PLR, UDC, Verts, PDC) ainsi que par GastroSuisse, Swissmechanic, HotellerieSuisse, les droguistes ou Payot Libraire. Et EconomieSuisse? «Nous attendons l’année prochaine, le message du Conseil fédéral, ainsi que le contre-projet qu’il a annoncé pour nous prononcer», explique Thomas Plet-scher. «Demeurent des divergences de vues concernant l’efficacité de l’initiative, voire son côté éventuellement dommageable pour l’économie.»

Là encore, une autre initiative cantonale, déposée par Bâle-Ville en mars dernier, poursuit un but cousin, demandant une révision de la loi sur les cartels pour que les Suisses puissent bénéficier des mêmes prix que ceux pratiqués à l’étranger. Mauro Poggia, «plutôt d’accord» avec ces textes, en souligne l’essence: «Les Suisses en ont assez d’être des pigeons payant plus pour la seule raison qu’ils ont un meilleur pouvoir d’achat». (24 heures)