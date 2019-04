La fronde contre la 5G gagne la Suisse alémanique

La résistance contre la cinquième génération de standards pour la téléphonie mobile (5G) a atteint la Suisse alémanique, constatent «SonntagsZeitung», «Ostschweiz am Sonntag» et «Zentralschweiz am Sonntag». Les parlements cantonaux de Berne, Saint-Gall et Schwyz ont lancé des démarches afin de stopper la construction du réseau 5G ou au moins le temps d'obtenir des informations supplémentaires quant à son éventuel impact sur la santé de la population.

Côté romand, Vaud, Genève, Jura ont déjà décidé de geler toute construction d'antenne sur leurs territoires dans l’attente justement d’une étude sur le sujet de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) qui devrait être publié cet été.

Ces inquiétudes ne semblent pas perturber les opérateurs Sunrise et Swisscom. Depuis fin mars, tous deux ont lancé la 5G dans environ 150 localités. Les opérateurs ont notamment expliqué que les autorisations pour des antennes 5G obtenues avant les moratoires demeuraient valables. (ATS/nxp)