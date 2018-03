La grève des chirurgiens de la main à Genève doit prendre fin jeudi

La grève des chirurgiens de la main prend fin ce jeudi. A Genève, tous les représentants de cette profession sauf ceux des HUG - soit treize personnes en tout - ont posé les bistouris le 1er janvier pour protester contre les nouveaux tarifs médicaux (TarMed). Ces derniers, entrés en vigueur le même jour, engendrent des baisses significatives de leurs revenus.

«Opérer le tunnel carpien requiert une formation et entraîne une responsabilité. Cela rapportait 177 francs en 2017, contre 105 francs aujourd’hui. C’est moins qu’une coupe de cheveux ou la pose d’un carrelage», indiquait fin janvier le président du Groupe des chirurgiens de la main, Stéphane Kämpfen.

Aujourd’hui, le médecin se dit satisfait par le résultat des négociations menées en marge de leur manifestation avec les autorités politiques et les assureurs. Les chirurgiens sont en effet sur le point d’obtenir, au niveau national, des forfaits négociés avec l’organisation faîtière des assureurs, SantéSuisse, pour le remboursement de cinq opérations courantes, ce qui leur permettra d’éviter la révision tarifaire imposée par le Conseil fédéral, indique la RTS.

Des économies par les forfaits

Contrairement au TarMed, qui additionne les points des gestes techniques et médicaux des opérations, les forfaits proposent un tarif en bloc, ce qui entraînera moins de coûts administratifs et de contrôle. Et doit permettre de mieux rémunérer les médecins sans augmenter la facture.

Le conseiller fédéral Alain Berset, qui a imposé les nouveaux tarifs médicaux, ne peut s’opposer à cet arrangement car la LaMal, la loi fédérale sur l’assurance maladie, permet aux cantons d’approuver une proposition présentée par les partenaires tarifaires (médecins et assureurs).

D’autres médecins ont fait part de leur mécontentement à l’égard du TarMed. Les obstétriciens, les gynécologues et les orthopédistes ont suspendu des opérations en février, alors que les nouveaux tarifs dévalorisent à leurs yeux leurs actes chirurgicaux en ambulatoire. Moins bien rémunérés, certains gestes qui engagent pourtant la responsabilité du médecin ne sont plus rentables, disent-ils. (24 heures)