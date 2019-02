La grève pour le climat a été le prétexte de 5000 Genevois pour manquer l’école

Il aura fallu trois semaines au Département de l’instruction publique (DIP) de Genève pour recenser le nombre d’élèves excusés auprès de ses établissements scolaires le jour de la grève des étudiants pour le climat. Le chiffre est tombé vendredi.

À Genève, 10 000 jeunes se sont excusés pour aller manifester le 18 janvier. Grâce à un mot signé, ils ont tous été libérés des cours durant la matinée. Le hic, c’est que la manifestation a rassemblé environ 5000 adolescents selon la police. Un taux de participation loin du compte initial. Les 5000 autres étudiants, excusés et absents, en auraient-ils profité pour s’offrir un week-end prolongé? C’est ce que soupçonne une source proche du Département de l’instruction publique (DIP).

De vives réactions

Sur la Toile, les internautes n’ont pas tardé à réagir à cette nouvelle. «Tout est bon pour manquer les cours», déplore une lectrice. Pour une autre, ce genre de comportements était à prévoir. Côté politique, le conseiller national PLR genevois Benoît Genecand y va aussi de son commentaire: «C’est comme si une seule moitié des États signataires de l’Accord de Paris sur le climat agissait vraiment alors qu’ils s’y sont pourtant tous engagés. Ce serait une catastrophe.»

Quant à la bonne moitié des élèves qui se sont engagés dans la rue, leur action ne suffit pas, aux yeux de Benoît Genecand. «Ces jeunes se sont félicités trop vite, mais manifester ne suffit pas. Le changement doit s’opérer plus profondément dans les comportements», déclare le politicien.

Genève était le seul canton romand à avoir donné des instructions en amont de la grève. Dans une lettre, le DIP avait pris les devants pour avertir les parents et les élèves majeurs en indiquant que toute absence ce jour-là devait être justifiée par une excuse signée. «Au regard de ces chiffres, il est possible que nous clarifions le cadre des éventuelles manifestations à venir», prévient Pierre-Antoine Preti, porte-parole du DIP. Il n’est ainsi pas impossible que les autorités genevoises soient plus strictes en cas de récidive lors de la prochaine grève du climat, prévue le vendredi 15 mars. (24 Heures)