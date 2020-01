La grippe épargne la Suisse pour l'instant. Le seuil épidémique n'a pas été atteint tandis que les cantons de Berne, Fribourg et Jura sont un peu plus touchés que les autres.

La propagation des affections grippales en Suisse est actuellement sporadique, indique l'Office de la santé publique sur son site. Durant la première semaine, 97 médecins du système de surveillance Sentinella ont rapporté 12,4 cas d'affections grippales pour 1000 consultations.

Extrapolé à l'ensemble de la population, ce taux correspond à une incidence de 59 consultations dues à une affection grippale pour 100 000 habitants. Le seuil épidémique saisonnier de 69 cas d'affections grippales pour 100 000 habitants n'a pas été atteint.

Retard

L'année précédente, la vague de grippe avait atteint la Suisse au cours de la deuxième semaine de janvier. En 2018, l'épidémie de grippe a éclaté en décembre.

Au 7 janvier 2020, l'incidence était faible dans tous les groupes d'âge, à l'exception des 0 à 14 ans. Les cas de grippe sont courants dans les cantons de Berne, de Fribourg et du Jura. Les cas sont sporadiques dans les cantons d'Argovie, de Bâle-Campagne, de Bâle-Ville et de Soleure ainsi que dans les deux Appenzell, Glaris, Saint-Gall, Schaffhouse, Thurgovie et Zurich.

Personnes à risque

La grippe entraîne chaque année entre 112 000 à 275 000 consultations médicales en Suisse, selon le système de surveillance Sentinella. En raison des complications de la maladie, il y a également plusieurs milliers d'hospitalisations et plusieurs centaines de décès.

Cela affecte principalement les personnes présentant un risque accru de complications de la grippe, telles que les femmes enceintes, les bébés prématurés, les personnes âgées et les personnes atteintes de certaines maladies chroniques. (ats/nxp)