La grippe saisonnière bat son plein en Suisse

La grippe saisonnière continue de se répandre en Suisse, après avoir dépassé le seuil épidémique à la mi-janvier, selon un communiqué mercredi de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP). Les enfants de moins de 4 ans sont les plus touchés.

La semaine dernière, 150 médecins du système de surveillance Sentinella ont rapporté 31,1 cas d'affections grippales pour 1000 consultations, contre 27 cas durant la dernière semaine de janvier, précise l'OFSP. Extrapolé à l'ensemble de la population, ce taux correspond à une incidence de 241 consultations dues à une affection grippale pour 100'000 habitants.

C'est au-dessus du seuil épidémique saisonnier fixé à 68 cas pour 100'000 habitants. Ce chiffre a été dépassé durant la deuxième semaine de janvier.

La propagation de la grippe est répandue dans les cantons de Genève, Neuchâtel, Vaud et Valais et très répandue dans le reste du pays, souligne l'OFSP. Le nombre de cas est supérieur à la moyenne chez les enfants de moins de 4 ans et plus faible chez les retraités de 65 ans et plus. Contrairement à tous les autres groupes d'âge, le nombre de cas chez les aînés a diminué. (ats/nxp)