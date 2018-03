La guerre aux pailles en plastique est déclarée

Bas les pailles! Les petites tiges en plastique accompagnent aussi bien les mojitos des grands que les sirops de grenadine des enfants. Elles ne sont pourtant pas indispensables et surtout, représentent un désastre écologique, selon l’association romande En Vert Et Contre Tout, qui les a dans son collimateur. Après le défi «Un mois sans supermarché», elle attend l’ouverture des terrasses pour lancer, dès le mois d’avril, l’opération «Papaille». Le but: sensibiliser les citoyens et regrouper les établissements, cafés, restaurants, clubs et bars engagés qui ont décidé de tirer un trait sur les pailles jetables ou qui choisissent des alternatives écologiques.

«Il existe des pailles en inox, en papier, en bambou ou en verre»

«Il n’est pas question de totalement les éliminer, car des enfants, des personnes âgées ou des personnes vivant avec un handicap, par exemple, en ont besoin. L’idée est d’opter pour des pailles durables, quand on ne peut s’en passer. Il en existe en Inox, en papier, en bambou ou en verre. Et si l’on n’est pas prêt à passer à la paille lavable, il en existe des biodégradables, en carton ou en amidon de maïs. Certains modèles sont mêmes comestibles!» lance Leïla Rölli, à l’origine de l’initiative. La trentenaire a suivi le modèle des Say No to Straw, Straw Wars dans les pays anglo-saxons ou Bye Paille en France. À ce jour, plus de 95 000 personnes ont même signé une pétition demandant l’interdiction des pailles en plastique en France.

10'000 pailles par saison

En Suisse, pas encore de pétition, mais une carte interactive en cours d’élaboration des lieux qui proposent des pailles écoresponsables, ou qui refusent d’en distribuer. Ils sont pour l’heure moins d’une dizaine en Suisse romande à s’être manifestés. Lucas Girardet en fait partie. Il est responsable de La Galicienne et de la Jetée de la Compagnie, deux buvettes vaudoises éphémères très fréquentées en été. «Au cours d’une saison, on pouvait distribuer une dizaine de milliers de pailles! estime-t-il. C’était presque automatique au moment d’une commande.» Mais ça, c’était avant. Les deux structures, qui ouvriront d’ici quelques semaines, ne comptent plus en donner. Le déclic a été la proximité directe avec le lac. «Les gens partent avec leur verre, il n’est pas rare ensuite de retrouver des pailles dans l’eau. Les bannir est un premier pas vers moins de pollution», ajoute Lucas Girardet. À Neuchâtel, l’équipe du Kiosk-Art va aussi jouer le jeu et se renseigne auprès d’En Vert Et Contre Tout pour éventuellement tester des pailles biodégradables.

Invité à réagir à l’opération «Papaille», Gilles Meystre, président de GastroVaud, n’y va pas avec le dos de la cuillère: «Aujourd’hui ce sont les pailles et demain ce sera le godet de crème en carton?! ironise-t-il. Je préfère mettre mon énergie dans des combats importants pour les consommateurs, comme le gaspillage alimentaire ou encore la transparence alimentaire. Mais libre aux restaurateurs sensibles à cette cause d’y participer.»

Même son de cloche à Genève: «Il faut arrêter de vouloir sauver la planète à travers la restauration! Il faut taper au bon endroit, c’est-à-dire auprès des industriels de l’alimentation et des grandes chaînes comme Migros ou Coop qui en distribuent à tout-va», déclare Laurent Terlinchamp, président de la Société des Cafetiers, Restaurateurs et Hôteliers de Genève.

Le biodégradable fait débat

Du côté de Coop, il faudra encore attendre un peu. La firme vend des berlingots de toutes sortes flanqués d’une petite paille en plastique. Elle ne communique toutefois pas de chiffres sur la quantité de pailles distribuées chaque année. «Nous examinons actuellement la possibilité d’introduire des pailles faites à partir d’un autre matériau», précise le service communication.

Migros n’optera en tout cas pas pour les pailles biodégradables: «Elles sont la plupart du temps produites à base de maïs, de canne à sucre ou d’huile de palme. Elles sont souvent présentées comme des alternatives écologiques au plastique, alors que les surfaces utilisées à la culture des plantes nécessaires ne peuvent plus être utilisées pour la production d’autres denrées alimentaires. De plus, l’environnement est endommagé par l’utilisation de pesticides et d’engrais. Migros n’utilise des emballages biodégradables que lorsque ceux-ci sont réellement plus respectueux de l’environnement que les emballages en plastique conventionnels.»

Sur son site Internet, Starbucks Coffee indiquait pour sa part, il y a trois jours, plancher sur une production de gobelets «entièrement recyclables et compostables». D’autres mesures pourraient être prises dans l’avenir, «comme la fabrication de pailles plus «vertes».

Certains consommateurs sensibles aux questions environnementales, comme Cloé Dutoit, 21 ans, n’attendent pas sur les bars ou les grandes chaînes. «J’ai déjà une paille en inox que j’ai achetée dans un magasin en vrac. Je la prendrai avec moi sur les terrasses, ainsi qu’à Bali où je pars cet été, où la problématique des déchets plastique est de plus en plus visible! Le plus dur est d’ignorer le regard des gens, lorsque l’on commande en précisant que l’on ne veut pas de paille. Les pailles en plastique font partie des déchets plastiques que l’on retrouve le plus sur les plages, dans la mer et dans les océans. Les vidéos montrant des tortues avec une paille coincée dans le nez devraient suffire à sensibiliser les gens.» (24 heures)