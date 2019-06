La «honte de voler» plane sur les aéroports suisses

Ce n'était pas arrivé depuis dix ans. Au printemps dernier, après des mois de croissance consécutive, l'aéroport de Zurich, le plus grand du pays, a connu une baisse du nombre de passagers «locaux», soit ceux ayant embarqué directement à Kloten. En avril, le recul était de -0,6% sur un an. En mai, il s'est creusé à -1,5%, l'équivalent de près de 30'000 personnes en moins. Les voyageurs en transit affichaient, en revanche, une progression de 5,2% en mai.

L'aéroport de Genève connaît, lui aussi, un repli après une longue période de hausse: il était de -0,5% en avril et de -0,7% en mai. A Cointrin, les voyageurs sont essentiellement des passagers locaux.

Graphique tiré du Rapport Annuel 2018 de Genève Aéroport

En pleine prise de conscience climatique, les Suisses auraient-ils, eux aussi, «honte de voler»? En suédois, le néologisme «flygskam» désigne cette culpabiltié ressentie par une partie de la population quant à l'utilisation d'un moyen de transport utilisant du carburant fossile. Au pays de Greta Thunberg, figure des grèves climatiques, les aéroports sont en train d'accuser le coup. Sur les trois premiers mois de l’année, les dix aéroports du groupe Swedavia, dont celui de Stockholm, ont connu une chute de 4,2% du nombre de passagers. En avril, la dégringolade atteignait même 15%. Selon l'agence Bloomberg, l'exploitant reconnaît que le débat climatique contribue à ces mauvais résultats, en plus, notamment, de la faiblesse de la couronne.

En Suisse, les aéroports ne s'aventurent pas à évoquer un quelconque «effet Greta». En choeur, ils déclarent qu'il est encore trop tôt pour conclure à un lien de causalité. A Zurich, on attribue le repli à une «consolidation» du marché après une croissance importante en 2018. A Genève, on parle de «phase de maturité». «Notre connectivité en Europe est très élevée tout comme la part des voyageurs pour les destinations européennes (90% environ) , ceci a comme conséquence une croissance plus faible», détaille Taline Abdel Nour, coordinatrice communication. Tant à Kloten qu'à Cointrin, on pointe aussi du doigt le calendrier. Cette année, Pentecôte est tombée en juin.

Les prochains mois seront surveillés de près pour déterminer s'il s'agit de soubresauts ou d'une véritable tendance. L'aéroport de Genève se montre optimiste. En fin de semaine dernière, il calculait une croissance du nombre de passagers de 1,19%, «un chiffre plus en ligne avec notre prévision pour l’année 2019 qui est de 1%», selon Taline Abdel Nour. A Zurich, les chiffres ne seront rendus publics qu'à la mi-juillet. L'aéroport table sur une croissance de 3% sur l'ensemble de l'année.



Une part d'«effet Greta»

Le secteur des agences de voyages et des tours opérateurs, quant à lui, affiche une baisse globale de son chiffre d'affaires. «Pour certains, la baisse va jusqu’à 8%. D’autres ont une demande stable», rapporte Walter Kunz, directeur de la faîtière FSV. Les causes? «L’année dernière a été très bonne. Mais il y a certainement une part d’«effet Greta». La question qui taraude désormais la branche est de savoir si cet effet va perdurer. «Il est encore trop tôt pour le savoir.» Après une petite reprise en mai et dans l’espoir de bons résultats en automne, saison généralement profitable, la FSV espère terminer l’année avec un chiffre d’affaires stable. Une baisse de 2 à 3% serait aussi perçue comme positive.

(24 heures)