La justice clémente avec la maltraitance animale

Selon la «SonntagsZeitung», les tribunaux suisses condamnent de plus en plus de personnes pour cruauté envers les animaux. Ainsi, 474 condamnations ont été prononcées l'année dernière, selon des chiffres de l'Office fédéral de la statistique, soit trois fois plus qu'il y a dix ans. Pour la fondation qui défend les droits des animaux Tier im Recht, cela signifie que la population est désormais plus attentive et dénonce les délits qu'elle observe.

Les juges ont reconnu que 82% des personnes jugées en 2017 avaient agi avec préméditation; ils sont toutefois restés cléments. Alors que la loi prévoit des peines pécuniaires allant jusqu'à 360 jours-amende, les tortionnaires ont en moyenne écopé de 30 jours-amende, selon un décompte de TIR. (ats/nxp)