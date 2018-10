La justice genevoise ouvre une procédure sur les vacances de Barazzone

Le voyage de Guillaume Barazzone à Abu Dhabi en novembre 2017 est désormais dans le viseur de la justice. Le procureur général Olivier Jornot a ouvert une procédure concernant les vacances du conseiller administratif de la ville de Genève. Le magistrat avait reconnu devant le Conseil municipal avoir été invité par un ami avocat l’an passé, à l'occasion du Grand Prix de Formule 1.

«Le Ministère public confirme qu'à la suite des déclarations publiques faites la semaine dernière par le conseiller national et conseiller administratif Guillaume Barazzone en relation avec un voyage offert par un tiers, le procureur général a ouvert une procédure du chef d'acceptation d'un avantage», indique le porte-parole du Ministère public Henri Della Casa. Il précise que la procédure est formellement dirigée contre inconnu et que Guillaume Barazzone y revêt la qualité de personne appelée à donner des renseignements. L'élu a été invité à formuler des observations écrites sur ce voyage et son financement.

Le magistrat assure depuis deux semaines que ses vacances était privées. Il affirme que son ami avocat a tout payé, vols, hôtel et places pour le Grand Prix. L’élu concède avoir «salué un certain nombre de personnalités». Une vidéo, retrouvée mardi par la «Tribune de Genève» et la RTS, le montre lors de la course au milieu de dirigeants du monde entier et de hauts dignitaires d’Abu Dhabi. Guillaume Barazzone explique qu’il a été convié dans cette tour réservée aux invités de marque pendant quelques minutes par le patron de MSC, numéro deux mondial du transport maritime.

Développement suit (24 heures)